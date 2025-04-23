Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла

Компания Retail Rocket Group, провайдер ИТ-решений персонализации и автоматизации маркетинговых процессов, запустила новый продукт — Умный поиск для ритейл-площадок. Это поисковая система на базе искусственного интеллекта и больших лингвистических моделей (LLM) для интернет-магазинов и маркетплейсов. Решение помогает покупателям быстрее находить нужные товары, а владельцам бизнеса — показывать наиболее подходящие предложения по любым запросам пользователя. Инструмент сокращает путь клиента от поиска до покупки и предотвращает потерю покупателей из-за «пустых» или нерелевантных результатов поиска. Об этом CNews сообщили представители Retail Rocket Group.

Умный поиск от Retail Rocket Group понимает естественный язык пользователя и, в отличие от традиционных поисковых систем, не просто формирует результаты по совпадению ключевых слов в запросах и описаниях товаров. Он также учитывает контекст, намерения и поведение пользователей. Например, при поиске «обувь для отдыха на море» система предложит шлепанцы и сандалии, а не всю летнюю обувь в каталоге. При этом технология понимает, что пользователи имеют в виду, даже при наличии опечаток, синонимов, ошибок в раскладке клавиатуры.

Если в каталоге нет точного совпадения с запросом, система не покажет пустую страницу с надписью «Ничего не найдено», а предложит наиболее релевантные альтернативы или похожие товары. Это снижает показатель отказов («брошенных» поисковых результатов) и повышает вероятность совершения покупки.

Система также персонализирует результаты поисковой выдачи индивидуально для каждого покупателя с учетом его интересов и истории запросов. Для этого алгоритмы машинного обучения анализирует пользовательские предпочтения и поведенческие паттерны в реальном времени. Если человек регулярно интересуется определенными товарами или категориями, умный поиск будет ранжировать их в приоритетном порядке.

Умный поиск включает готовое SERP-приложение (страницу результатов поисковой системы) с интуитивно понятным интерфейсом, который полностью адаптируется под дизайн интернет-магазина. При внедрении решение автоматически анализирует ассортимент и создает релевантные фильтры для каждой категории товаров, присутствующей в результатах поиска. Покупатели могут уточнять результаты поиска по множеству атрибутов: например, размеру, цвету, ширине, высоте, весу, ценовому диапазону и другим характеристикам, специфичным для каждой категории товара.

Для владельцев бизнеса умный поиск предоставляет детальную аналитику поискового поведения пользователей. Система собирает и визуализирует данные о запросах покупателей, просмотренных результатах и последующих действиях. На основе этой информации маркетологи и менеджеры по ассортименту могут принимать обоснованные решения по улучшению пользовательского опыта, корректировке товарного предложения и оптимизации каталога в соответствии с реальными потребностями аудитории.

Техническая интеграция умного поиска реализована на базе JS SDK или API Retail Rocket Group, что обеспечивает быстрое внедрение — от нескольких дней для действующих клиентов компании до нескольких недель для новых клиентов. Процесс подключения полностью документирован и сопровождается технической поддержкой на всех этапах. Поддерживаются как клиентская, так и серверная интеграции. Интерфейс корректно отображается на всех устройствах: от смартфонов до десктопов.

Сергей Серегин, вице-президент по рекомендательным системам и ИИ-поиску в Retail Rocket Group: «Мы видим, насколько значительный потенциал роста рынка e-commerce формируют технологии больших речевых моделей, обработки естественного языка и семантического поиска. Они революционно меняют способы коммуникации ритейлеров и клиентов и повышают качество персонализации их опыта. Поиск для сайта или приложения, который благодаря этим технологиям по-настоящему понимает клиентов, может стать ключевым конкурентным преимуществом для ритейлеров, стремящихся сохранить лидерство на рынке. С ним они смогут вывести пользовательский опыт клиентов на новый уровень — и успешно капитализировать его, сокращая путь от запроса до покупки.Это особенно ценно в условиях стремительно развивающегося рынка агентских ИИ-продаж, где новые игроки активно конкурируют за внимание клиентов и отвлекают трафик из традиционных дистанционных каналов продаж».