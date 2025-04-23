CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

RuStore назвал самые популярные приложения и игры в I квартале 2025 года

Магазин приложений RuStore представил рейтинг самых популярных приложений и игр за первые три месяца 2025 г. Лидерами оказались социальные сети, финансовые сервисы и приложения для туризма. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Самыми скачиваемыми приложениями стали «ВКонтакте», «Халва – Совкомбанк», «VK Видео», «Ozon Банк» и «СберKids». В топе по скачиваниям произошли изменения — «РЖД Пассажирам: билеты на поезд» обогнало сервис покупки авиабилетов «Аэрофлот», что может говорить о росте популярности железнодорожных перевозок перед майскими праздниками.

В топ самых скачиваемых игр вошли «Cyber Evolution: Начало» и Arcane Crystals: Match-3 RPG, а также Tanks Blitz, Black Russia, Grand Mobile. Аркадные и RPG жанры обошли в рейтинге казуальные игры, которые были лидерами в 2024 г.

«Все чаще разработчики быстро создают простые игры под популярные тренды – сказывается влияние социальных сетей. Самый яркий пример — уже устаревшая игра “Альтушка для скуфа”. Такие игры рассчитаны на быстрый заработок и теряют популярность сразу, как заканчивается тренд. При этом мы видим тенденцию на отказ от навязчивых форм монетизации и платных игр в пользу более внутриигровых акций или предметов. Например, в RuStore покупки платных игр составляют всего 3%», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Популярная телеведущая займется видеонаправлением VK

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153