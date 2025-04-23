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Цифровые навыки россиян (экспресс-информации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе новых данных Росстата проанализировал уровень цифровых навыков россиян. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Расчеты опираются на данные Росстата (2024) и Евростата (2023), а также результаты первой волны проводимого ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Мониторинга технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации экономики и общества.

Главные выводы

В 2024 г. 90% россиян в возрасте 15 лет и старше регулярно (минимум раз в три месяца) выходили в сеть, причем большинство (85%) — ежедневно. По сравнению с 2020 г. эти показатели выросли на 10 и 13 п. п. соответственно, что свидетельствует о стремительной интенсификации цифровизации общества.

Как показывает анализ данных официальной статистики, регулярное использование интернета не гарантирует автоматического развития цифровых компетенций: несмотря на рост интернет-аудитории, цифровыми навыками по крайней мере на базовом уровне обладает лишь каждый десятый россиянин в возрасте 15 лет и старше (11%). Для сравнения: в ЕС, где 88% населения в возрасте 16–74 лет выходят в сеть ежедневно, цифровыми навыками на таком уровне владеют более половины.

Лучше всего обстоят дела с цифровыми компетенциями у молодежи 20–24 лет, а также у лиц, окончивших бакалавриат/магистратуру: на уровне не ниже базового ими владеют 18%, 22,8% и 22,9% соответственно. Гендерного разрыва не наблюдается: 10% мужчин имеют базовый или выше уровень цифровых навыков, а у 6% они отсутствуют; среди женщин величина показателей составляет 11% и 5% соответственно. При этом заметен разрыв между городским и сельским населением: цифровыми навыками на уровне не ниже базового владеют 12% онлайн-пользователей, проживающих в городах, против 6% проживающих в сельской местности; вообще их не имеют 4% против 9% соответственно.

Россияне демонстрируют достаточный уровень готовности к углублению процесса цифровизации. Абсолютное большинство интернет-пользователей обладают необходимыми компетенциями для комфортного и продуктивного пребывания в сети. В то же время они пока не могут обеспечить себе достаточный уровень безопасности, что в перспективе может негативно сказываться на сохранности их персональных данных.

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