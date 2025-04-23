Wildberries & Russ установила более 1 тыс. экранов в ПВЗ Московского региона

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) в рамках развития и расширения рекламного инвентаря и единой цифровой экосистемы платформы продвижения RWB Media установила в столичных и подмосковных пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries более 1 тыс. цифровых экранов. Кроме того, с 1 мая 2025 г. рекламодатели смогут запускать свои кампании по продвижению на новейшем цифровом инвентаре объединенной компании еще в 23 регионах России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Пилотный проект по установке экранов в пунктах выдачи заказов Wildberries был запущен в ноябре 2024 г. На первом этапе экранами будут оснащены 10 тыс. ПВЗ в населенных пунктах по всей России от европейской части до Дальнего Востока.

«Реализация проекта по установке цифровых экранов идет опережающими темпами, и в ближайшее время мы «выйдем» за границы Московского региона. В наших планах к середине 2025 г. охватить данным инструментом продвижения порядка 200 городов России. Уже сегодня мы видим, что экраны в ПВЗ пользуются заметной популярностью у рекламодателей. Их можно использовать как отдельный инструмент продвижения, так и в кросс-канальных размещениях благодаря возможностям рекламного инвентаря Russ. Функционал Russ Online позволяет разместить рекламу как в одном, так и в нескольких ПВЗ — и проводить кампании различных масштабов: от гиперлокальных в отдельно взятом доме до охватного размещения в целом районе или во всем городе», — отметил директор по развитию Департамента медиа Wildberries & Russ Павел Суржанский.

Russ Online входит в единую цифровую экосистему платформы продвижения RWB Media и обладает всем необходимым функционалом для запуска и мониторинга рекламных кампаний на уличном и внеуличном цифровом рекламном инвентаре. При этом пользователи могут самостоятельно выбирать адресную программу и период размещения, а также получать исчерпывающую статистику размещений.