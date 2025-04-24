«Авто.ру» поможет избежать ошибок при оформлении договора купли-продажи автомобиля

«Авто.ру» добавил возможность автоматически внести данные об автомобиле из объявления или по госномеру в договор купли-продажи, а также подготовил чек-листы для продавца и покупателя, который проведет по ключевым этапам сделки. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

В новой версии формы договора купли-продажи авторизованные пользователи сервиса могут выбрать для автозаполнения одно из ранее просмотренных или добавленных в избранное объявлений. Его данные: марка, модель и тип транспортного средства, его год выпуска, мощность и рабочий объем двигателя, цвет кузова, пробег и стоимость будут автоматически перенесены в соответствующие поля. При этом сведения о VIN, ПТС и СТС будут автоматически добавлены в форму только при условии, что заполнение происходит через аккаунт продавца, который при этом является владельцем автомобиля.

Автозаполнение договора на основе данных из базы «Авто.ру» позволяет упростить и ускорить оформление сделки. Во многом благодаря тому, что процесс не придется начинать с начала в случае опечатки в данных. По данным собственного исследования «Авто.ру», более трети ошибок при заполнении ДКП приходится на описки в VIN-номере и других данных.

После автозаполнения участникам сделки останется вписать оговоренную стоимость автомобиля, ввести свои паспортные данные и распечатать договор купли-продажи в трех экземплярах.

«Мы знаем, насколько волнительным может быть процесс оформления сделки с автомобилем. Ведь это важное событие, которое случается не каждый день. Поэтому мы разработали решение, которое не только экономит время пользователей, но и помогает избежать ошибок. Начиная с выбора хорошего экземпляра на «Авто.ру» и отслеживания его эксплуатации в Гараже до продажи. Автозаполнение ДКП становится еще одним элементом комплексного решения по цифровизации ключевых моментов, связанных с владением автомобиля», — сказал Антон Юхневич, директор по продукту «Авто.ру».

Кроме улучшенной формы договора, «Авто.ру» предлагает чек-лист, который проведет пользователей по всем этапам сделки. Для покупателя и продавца предусмотрены отдельные версии. Первый поможет подготовиться и пройти все этапы регистрации транспортного средства на себя, а второй — не забыть снять машину с учета и вернуть остаток средств за страховой полис.

Таким образом процесс покупки и продажи автомобиля становится еще более комфортным для всех участников. Вместо ручного заполнения документов пользователи получают готовое решение, основанное на технологиях «Авто.ру».

Новый сервис бесплатно доступен всем пользователям «Авто.ру». Чтобы воспользоваться им, достаточно перейти в раздел договор купли-продажи, доступный через главное меню на сайте или в мобильной версии. Неавторизованные пользователи сервиса могут использовать государственный регистрационный номер или идентификационный VIN-номер автомобиля, чтобы воспользоваться функцией автозаполнения ДКП.