«МойОфис Экосистема»: все необходимое в одном решении

«МойОфис Экосистема» – это комплекс офисных приложений от одного вендора, включающий решения четырех семейств: настольные документы («Документы Настольные»), чат и видеозвонки («Сквадус»), веб-документы («Документы Онлайн») и почта для организаций («МойОфис Почта» и «Мейлион»). «МойОфис Экосистема» предназначена для организаций от тысячи сотрудников до сотен тысяч и помогает создать единую корпоративную среду. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Для каждого семейства продуктов разработана отдельная тарифная сетка, которая включает несколько опций: стартовый тариф с базовым набором приложений, расширенные тарифы с дополнительными приложениями, а также максимальный тариф с полным комплектом приложений из линейки «МойОфис». В каждом тарифе пользователям доступны новые сквозные сценарии, которые помогают повысить продуктивность и сократить время на выполнение типовых задач. При переходе на более высокие тарифные планы не только увеличивается функциональность продуктов, но и добавляется интеграция с уже используемыми приложениями, открывая тем самым доступ к новым сквозным сценариям. Это позволяет пользователям постепенно расширять возможности базового набора приложений.

Сквозные сценарии в «МойОфис Экосистеме» позволяют оценить удобство и бесшовную интеграцию приложений в повседневной работе. Пользователи могут, например, создать встречу из календаря почты с автоматическим добавлением ссылки на видеоконференцию в Squadus. Или прикрепить файл к письму непосредственно из облачного хранилища «Документы Онлайн». Еще один пример – совместное редактирование текстовых, табличных, графических документов и презентаций в реальном времени в мессенджере Squadus, обсуждение правок в чате и тут же утверждение финальной версии. Мгновенное переключение между приложениями и единый интерфейс позволяют не только увеличить скорость выполнения рутинных задач, но и значительно повысить производительность работы за счет минимизации ошибок и улучшения координации между сотрудниками.

«В основе новой экосистемы лежит переосмысление продуктовой стратегии «МойОфис» и новый подход к созданию комплексных решений, — отметил генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский. — Мы выстраиваем единую, слаженно работающую систему, в которой все приложения интегрированы и действуют как одно целое. Благодаря сквозным сценариям пользователи могут быстрее решать повседневные задачи, не тратя время на постоянные переключения между разрозненными сервисами. А новая тарифная политика позволяет клиентам гибко подключать нужные инструменты по мере роста потребностей — в удобном для них темпе».

В каждом семействе продуктов есть максимальный тариф «МойОфис-Экосистема», в состав которого входит полный комплект приложений из линейки «МойОфис»: настольные редакторы, веб-редакторы, файловое хранилище, мобильные редакторы, корпоративный мессенджер и ВКС и корпоративная почта.

В рамках реализации новой продуктовой стратегии «МойОфис», компоненты экосистемы также получили обновленные названия. Для удобства пользователей в основу наименований отдельных приложений положен общий элемент – слова «Мой» и производные, за которым следует указание на тип приложения. Например, «МойТекст» — для текстового редактора, «МоиТаблицы» — для табличного редактора, и так далее. «МойОфис» продолжит дальнейшую работу над улучшением восприятия бренда пользователями и будет придерживаться этой стилистики при выпуске будущих компонентов.

«“МойОфис Экосистема“ предоставляет выгодные условия для клиентов. Гибкая система тарифов позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи и бюджет. При этом, для новых заказчиков действуют специальные предложения, а комплексная закупка решений позволяет сэкономить до 38%. Снижаются затраты на поддержку, так как клиент получает одну лицензию вместо нескольких контрактов. Минимизируются расходы на внедрение, поскольку все продукты совместимы, и это же сокращает затраты на интеграцию и обучение», – сказал Евгений Бабаев, руководитель проектного управления «МойОфис».

«МойОфис» продолжит развитие своей продуктовой линейки, увеличивая количество тарифов, компонентов и расширяя возможности сквозных сценариев. Ключевым приоритетом станет интеграция всех приложений в рамках единой экосистемы. Переход к согласованному развитию всех приложений продуктовой линейки позволит создавать более удобные, функциональные и эффективные решения.