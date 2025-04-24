OkoCRM выпустила расширение для Google Chrome, которое в пять раз ускоряет сбор лидов с сайтов

Облачная система для автоматизации отделов продаж OkoCRM выпустила расширение для Chrome — OkoParser. Инструмент позволяет впятеро ускорить работу с лидами на сайтах, без прямой интеграции с ними, быстро создавая и заполняя карточки сделок нужными менеджеру данными. Об этом Cnews сообщили представители OkoCRM.

«23% пользователей OkoCRM — это консультирующие специалисты и представители сферы услуг. Многие из них создают сделки с клиентами на основании данных с досок объявлений, работных сайтов, баз с объектами. Прямых интеграций с этими сайтами нет, поэтому переносить данные и создавать сделки приходится вручную. OkoParser позволяет автоматизировать этот процесс без прямой интеграции с этими сайтами», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

«Принцип работы парсера проще объяснить на примере. Представим, что вы HR-менеджер, вам ежедневно приходят сотни резюме от кандидатов. На тех, кого вы отобрали для интервью, нужно завести сделки и провести их по воронке отбора. Это можно сделать вручную, каждый раз перенося данные с сайта в нужные поля сделки. А можно использовать OkoCRM Parser — один раз настраиваем для сайта правила парсинга, и затем создаем сделки из каждого резюме одним кликом»», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

«Наличие расширения сильно упрощает работу со сделками для менеджеров. По нашим замерам, среднее время на создание сделки руками — с переносом данных и заполнением полей, занимало от 50 секунд до 5 минут, в зависимости от размера объявления и количества полей. Сейчас на создание сделки у менеджера уходит максимум 10 секунд. Нужно лишь один раз рассказать парсеру, какие конкретно данные на сайте к каким полям в сделке относятся. Расширение это запоминает и дальше будет создавать сделки с нужными данными в одно нажатие», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

OkoCRM Parser будет полезен: при работе с вакансиями и резюме; при мониторинге объектов недвижимости на досках; при поиске тендеров и госзакупок; при работе с любыми объявлениями.