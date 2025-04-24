«Рег.ру» адаптировал облако для запуска приложений на базе «1С»

Российская технологическая компания «Рег.ру» представила новый сервис — облачную инфраструктуру для работы с «1С». Это решение нацелено на оптимизацию работы приложений «1С» и предполагает развертывание и администрирование инфраструктуры в облаке. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Облако «1С» от «Рег.ру» предлагает готовый кластер серверов, индивидуально настроенный под задачи каждого клиента, на базе мощных процессоров AMD Epyc с производительными NVMe-дисками. Серверы в кластере резервируются, что обеспечивает надежность и бесперебойную работу приложений.

Облачная инфраструктура полностью готова к работе, что позволяет пользователям сосредоточиться на своем бизнесе, не заботясь о настройке и обслуживании серверов. Услуга ориентирована на крупные и средние предприятия, использующие системы «1С», а также на аутсорс-разработчиков и системных администраторов. Решение станет полезным для компаний, предоставляющих решения «1С» по модели SaaS и оказывающих консультационные услуги.

«Наша цель — предоставить бизнесу надежную и масштабируемую инфраструктуру, на которой компании смогут легко и безопасно работать с «1С». Новый продукт значительно упрощает работу, избавляя пользователей от необходимости вникать в развертывание и администрирование серверного оборудования. Клиентам не нужно беспокоиться о серверной инфраструктуре, и они могут сосредоточиться на ключевых задачах и развитии своих проектов», — отметил Сергей Белов, руководитель департамента корпоративных продуктов «Рег.ру».

В «Рег.ру» также доступны SaaS-решения для небольших компаний, а также услуги аудита и нагрузочного тестирования. Они помогут оценить производительность, выявить и устранить слабые места системы, а также повысить производительность сервиса.