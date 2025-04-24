CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Рекламодатели «Яндекс Директа» повысят узнаваемость бренда через Smart TV

«Яндекс» запускает новые инструменты для продвижения брендов в видеоконтенте Smart TV, а также баннерный формат — «ТВ-билборд». Технологии Яндекса помогут управлять рекламными кампаниями и анализировать их эффективность.

Рекламодатели «Директа» могут запускать рекламные кампании в видеоконтенте, который пользователи смотрят с умных телевизоров. Большой формат изображения и включенный звук обеспечивают высокую заметность рекламного сообщения.

Аукционная модель оплаты позволяет более гибко настраивать рекламный бюджет. Возможность настраивать таргетинги, оптимизировать настройки в ходе кампании и анализировать результат помогает точнее достигать бизнес-целей. В тестовом режиме бизнесу теперь доступны исследования, с помощью которых можно проанализировать эффективность кампаний: как изменились после просмотра рекламы число поисковых запросов от пользователей (Search Lift), количество визитов на сайт (Visit Lift), как меняется восприятие бренда в ходе кампании (Brand Lift).

Кроме видеорекламы бизнесу стал доступен новый баннерный формат в устройствах с операционной системой YaOS — «ТВ-билборд». Баннер показывается на домашней странице при включении телевизора, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов.

Одна из особенностей «ТВ-билборда» — пользователь может перейти на страницу с описанием предложения бренда по клику на баннер или через QR-код. Механика с QR-кодом уже тестируется и для видеорекламы. Оценить эффективность размещения рекламодателям также помогут исследования — Brand Lift, Search Lift, Visit Lift и Target Lift.

Реклама в Smart TV позволяет бизнесу расширить охват, поэтому будет полезна для привлечения новой аудитории, повышения узнаваемости бренда и формирования спроса.

«Мы видим большой потенциал в развитии направления Smart TV. Уже сегодня в России десятки миллионов умных устройств. С каждым годом они становятся доступнее, их популярность растет. Для рекламодателей это возможность взаимодействовать с аудиторией, которая почти не пересекается с классическим ТВ или переходит с него на онлайн-смотрение. В 2025 г. мы планируем развивать направление Smart TV, отвечая на запрос рынка: расширять инвентарь и подключать новых партнеров, добавлять новые форматы и механики взаимодействия с рекламой», — отметила руководитель медийных проектов «Яндекс Рекламы» Елизавета Смирнова.

YaOS — мультимедийная платформа «Яндекса», на которой работают телевизоры 34 партнеров-производителей. Устройства с ней занимают второе место по продажам в стране, показало исследование GFK. В марте 2025 г. на российском рынке насчитывалось более 5 млн телевизоров с YaOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Сервис для общения с ИИ увеличил число пользователей вдвое за полгода

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153