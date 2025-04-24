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Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости

Росреестр запустил на площадках RuStore и Google Play мобильное приложение для физических лиц и кадастровых инженеров, с помощью которого можно получить ряд государственных услуг ведомства и воспользоваться публичной кадастровой картой. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«В целях повышения доступности и удобства электронных услуг и сервисов Росреестра мы ввели в эксплуатацию мобильное приложение ведомства. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости. Воспользоваться им могут как граждане, так и профессиональные участники рынка недвижимости – кадастровые инженеры, для которых в приложении предусмотрен отдельный раздел», - сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

В частности, с помощью приложения можно получить информацию о своих объектах недвижимости, а также общедоступную справочную информацию о любых других объектах (по кадастровому номеру или адресу). Участники долевой собственности смогут просматривать в приложении извещения о продаже доли в праве.

В разделе «Недвижимость» можно подать заявления о внесении в ЕГРН сведений об изменении почтового адреса и электронной почты, по которым осуществляется связь с заявителем, о невозможности осуществления регистрационных действий без личного участия, а также об исправлении технических ошибок в сведениях ЕГРН.

В разделе «Сервисы» можно проверить статус исполнения запроса, подлинность электронного документа, поступившего заявителю, или записаться на личный прием в Росреестр.

Есть возможность заказать выписку из ЕГРН – приложение автоматически перенаправит заявителя на Портал госуслуг, после чего готовый документ можно просмотреть и скачать в самом приложении.

Кроме того, через приложение можно получить доступ к функционалу публичной кадастровой карты, а также к отечественной картографической основе (ЕЭКО и Цифровая объектовая схема Национальной системы пространственных данных), ортофотопланам масштабов 1:2000 и 1:10000.

В настоящее время приложение функционирует на смартфонах и планшетах, разработанных на платформе Android. Планируется, что в ближайшее время оно также станет доступно на платформе iOS.

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