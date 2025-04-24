В селах восьми районов Саратовской области увеличили скорость мобильного интернета

К началу летнего сезона «МегаФон» модернизировал сеть в небольших населенных пунктах региона. Теперь больше 23 тыс. жителей поселков и сел могут загружать информацию в интернете до 30% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора улучшили сигнал в поселениях, где наблюдались недостаточное покрытие и высокая загрузка существующего оборудования на территории Воскресенского, Калининского, Краснопартизанского, Лысогорского, Новобурасского, Озинского, Советского и Энгельсского районов. После завершения работ сельчане получили возможность в полном объеме использовать современные цифровые сервисы: получать госуслуги онлайн, пересылать «тяжелое» видео, подключать систему умного дома или вести блог о жизни родного села.

«С приходом тепла нагрузка на объекты связи в сельских районах традиционно увеличивается на 15-20%. Горожане приезжают, чтобы помогать родным и проводить больше времени на свежем воздухе. Чтобы потребности пользователей не отражались на скорости мобильного интернета, мы предпринимаем меры по увеличению емкости нашего оборудования. Не остаются без нашего внимания и локации, где сигнал затруднен из-за особенностей ландшафта. В таких ситуациях мы либо строим новые базовые станции, либо применяем на действующем оборудовании технологии с “дальнобойными” низкими частотами», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Так, модернизация прошла в поселках Дубравный, Белоярский, Сланцевый Рудник, Степное и селах Чардым, Казачка, Сулак, Широкий Карамыш, Тарханы и Генеральское. Здесь технические специалисты увеличили ресурс сети и скорость мобильного интернета, активировав дополнительные частотные диапазоны в стандарте LTE.

Потребность в проведенных работах высока: за год суммарный онлайн-трафик абонентов оператора в этих населенных пунктах увеличился на 16%. Лидером по росту активности стал поселок Дубравный в Калининском районе области, где за 12 месяцев объем загружаемой информации увеличился на 74%. На втором месте с динамикой в 33% находится село Широкий Карамыш в Лысогорском районе, в котором расположен храм — объект культурного наследия регионального значения. На третьей строчке с показателем 28% оказалось село Генеральское в Энгельсском районе, известное общедоступным песчаным пляжем на берегу Волги.