«Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д

В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Теперь в приложении можно купить билет, например, из Волжского до станции Шпалопропитка. Цены на билеты такие же, как и в кассе. Нужно лишь указать пункты отправления и прибытия, и приложение покажет подходящие электрички. Останется выбрать удобный вариант и оплатить билеты банковской картой. Человек может купить один или несколько билетов в одну сторону. Они продаются без указания мест и действуют до часа ночи следующих суток. При оформлении билетов через мобильное приложение предоставляется скидка в размере 2,5% от стоимости, установленной перевозчиком.

После оплаты билеты появятся в соответствующем разделе приложения, и у каждого из них будет динамический штрихкод. Чтобы пройти на платформу, нужно приложить его к турникету, а также предъявить кассиру-контролеру непосредственно в электричке. Сейчас купить билеты на электрички можно в приложении для iOS и Android.

«Покупать билеты в приложении гораздо удобнее, чем в кассе. Это особенно актуально, когда до отправления электрички остается мало времени. Можно купить билет, пока идешь по улице или едешь в машине, и быть уверенным, что не придется стоять в очереди», — сказал Александр Токмаков, руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествий».