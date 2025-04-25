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Абоненты «МегаФона» в Якутии увеличили трафик на 20%

Абоненты «МегаФона» в Якутии разогнали трафик в сети 4G на 20%. Чтобы справиться с растущей нагрузкой и сохранить высокое качество связи даже в самых удаленных районах, инженеры «МегаФона» модернизировали сеть и внедрили новые настройки базовых станций. Обновления позволили ускорить LTE-соединение, сократить время отклика и повысить стабильность работы сети в сложных условиях Якутии. Об этом CNews сообщили представители«МегаФона».

Почти 90% абонентов «МегаФона» в Республике Саха являются пользователями 4G. Так как территория региона большая и населенные пункты находятся далеко друг от друга, интернет помогает решать множество задач – начиная от дистанционного общения, заканчивая учебой, работой, досугом, получением государственных услуг. Трафик растет каждый год – только за последнее время он увеличился на 20%.

Чтобы быстро и с минимальными затратами модернизировать телеком-инфраструктуру для поддержания высокого качества услуг связи, специалисты оператора регулярно и планомерно проводят различные работы на сети.

За прошедший год специалисты «МегаФона» провели целый комплекс работ по дополнительной настройке своей телеком-инфраструктуры. Благодаря этому, увеличились средние скорости загрузки и сократилось время ожидания отклика сети. Несмотря на накопительный эффект изменений, абоненты уже сейчас могут видеть результаты: им стало легче выходить в интернет, загружать и отправлять файлы, звонить в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн.

Новые настройки сначала протестировали на небольшой территории. Когда они показали свою эффективность, новшества внедрили в большинстве регионов страны. В Якутии изменения произошли в 2024 г. и начале 2025 г.

Вместе с тем в регионе добавили низкочастотный слой LTE на базовых станциях, где это было необходимо. Благодаря этому сигнал стал лучше проникать внутрь зданий и распространяться на дальние расстояния, а скорости в среднем выросли на 3 Мбит/с.

«Развитие сети и поддержание премиального качества услуг связи требует колоссальных затрат от оператора. Особенно сложно проводить работы в Якутии – непростой климатической зоне с суровыми погодными условиями. Однако мы рассматриваем и применяем новые возможности оптимизации, которые позволяют с небольшими затратами и в сжатые сроки провести настройки оборудования, повышающие важные для наших абонентов показатели качества», – отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

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