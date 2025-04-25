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Blink: зумеры в пять раз чаще миллениалов заботятся о том, чтобы друзья оставались на связи

Аналитики приложения Blink для обмена локацией с друзьями провели исследование, изучив более более 22 млн реакций пользователей на предложение зарядить свой смартфон или напомнить про низкий заряд другу. Результаты показали, что представители поколения Z в пять раз чаще заботились о том, чтобы друзья зарядили телефон и оставались на связи, в отличие от миллениалов. Так, 81% пользователей 12-25 лет напомнили друзьям в приложении, что нужно подзарядить устройство, тогда как среди миллениалов этой функций пользовались лишь 14%. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Исследование также показало, что женщины чаще обращают внимание на уровень заряда смартфонов у друзей — они отправляют напоминания о подзарядке в 58% случаев, в то время как мужчины — в 42%.

Геосоциальное приложение Blink использует функции геолокации и мониторинга заряда батареи, чтобы предлагать персонализированные подсказки. Если смартфон пользователя разряжается до 20% вне дома, учебы или офиса, Blink показывает баннер с ближайшими точками аренды «Бери заряд».

Функция отправки пингов для подзарядки отражает ценности поколения Z, ориентированного на поддержку и заботу.

Blink — это геосоциальное приложение для шеринга локации с друзьями в режиме реального времени. Сервис востребован среди молодежи: 74% из них — пользователи в возрасте от 12 до 24 лет, а 26% — аудитория старше 25 лет. В 2024 г. прирост аудитории в России достиг 379%, а общее число пользователей в стране составило 8,6 млн человек. Среди стран СНГ наибольший рост аудитории зафиксирован в Белоруссии (968%), Кыргызстане (528%) и Казахстане (321%).

«Желание быть на связи — одна из главных потребностей современной молодежи. Мы видим, как зумеры используют Blink не только для общения, но и для поддержки друг друга. Возможность отправить другу напоминание о подзарядке — это пример того, как технологии могут укреплять социальные связи», — сказал Роман Титов, руководитель отдела маркетинга Blink.

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