Компания «Гвард» запустила цифровой портал для B2B- и B2C-клиентов

Компания «Гвард», производитель и поставщиков защитных перчаток, запустила единый цифровой портал для работы с корпоративными и розничными клиентами. Проект реализован совместно с веб-интегратором «Факт». Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Цель проекта — повысить производительность отдела продаж и упростить взаимодействие с клиентами за счет автоматизации обработки заказов, прозрачного отображения цен и остатков, а также инструментов логистики. Портал интегрирован с «1С» и Bitrix24 и охватывает ключевые бизнес-процессы как в B2B-, так и в B2C-направлении.

«С увеличением клиентской базы мы поняли, что менеджеры перегружены рутинной работой и не успевают уделять внимание развитию продаж. Портал стал для нас стратегическим инструментом: теперь часть заказов оформляется без участия менеджеров, а сотрудники могут сосредоточиться на проработке новых клиентов», — сказал генеральный директор компании «Гвард» Александр Ермаченко.

«Мы провели серьезный отбор, изучили решения на рынке, смотрели кейсы и интерфейсы. Решили работать с "Фактом", потому что они показали высокий уровень проработки проектов, в том числе для крупных игроков вроде “Технониколь” и ММК. Команда сразу поняла наши задачи и предложила адекватный путь их решения», — сказал Александр Ермаченко.

В числе реализованных функций: многоуровневая система ценообразования, автоматическое распределение заказов по складам, онлайн-оплата для розницы, оплата по счету для оптовых клиентов, интеграция с транспортными компаниями, а также бонусная программа для B2C. Портал предоставляет клиентам возможность самостоятельно оформить заказ, отслеживать статус доставки, видеть индивидуальные условия и накопленные бонусы.

«Проект с “Гвард” стал для нас примером системной цифровизации. Мы стремились создать не просто интернет-магазин, а бизнес-инструмент, способный масштабироваться и работать на разных типах клиентов. Особое внимание уделили автоматизации логики скидок и логистики, а также корректной синхронизации с 1С», — сказала Наталья Волканина, директор департамента «Электронная коммерция» веб-интегратора «Факт».

По словам компании «Гвард», новый портал уже позволил сократить трудозатраты менеджеров на 30% и ускорить процесс обработки заказов с нескольких дней до нескольких часов. В перспективе — развитие платформы, подключение новых поставщиков и выход на международные рынки.