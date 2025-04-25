CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На Wildberries появилось 10 новых подразделов с региональными товарами

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» 10 новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Челябинской области», «Сделано в Орловской области», «Сделано в Ульяновской области», «Сделано в Брянской области», «Сделано в Кемеровской области», «Сделано в Курской области», «Сделано в Липецкой области», «Сделано в Республике Татарстан», «Сделано в Красноярском крае», «Сделано в Пермском крае». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса. В них пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от местных производителей.

Раздел «Сделано в России» включает подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Это позволяет покупателям с легкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их родном регионе или в других уголках страны.

Подборки региональных производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции, а покупатели — открыть для себя новые локальные бренды.

На данный момент к витрине раздела подключены уже 48 регионов. А до конца 2025 г. в планах подключение до 50 субъектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России арестованы счета создателей «Мира танков»

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153