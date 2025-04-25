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Просмотры детского контента в «VK Видео» за год выросли более чем в 30 раз

Детский контент — самая быстрорастущая зрительская категория контента в «VK Видео». За последний год количество просмотров увеличилось более чем в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основными драйверами роста стали запуск «Детского режима» с возможностью фильтровать контент по возрасту и появление на платформе популярных авторов и анимационных проектов. В топе блогеров — Влад Бумага А4, Double Bubble, Луномосик, Like Nastya, Аришнев и ГЛЕНТ. Среди мультфильмов наиболее востребованы «Маша и Медведь», «Цветняшки», «Барбоскины», «Три кота», «Смешарики» и контент телеканала «Мульт».

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK: «Рост детской аудитории на платформе — наш стратегический приоритет. В связи с тем, что сейчас наблюдается динамика цифровизации детского досуга и спрос на локальный контент, главный наш фокус — безопасный контент, который объединяет развлечение и образование. Также «VK Видео» продолжит расширять библиотеку за счёт партнёрств с новыми студиями, независимыми авторами и блогерами».

На платформе «VK Видео» представлены проекты крупнейших студий, среди которых «Союзмультфильм», «Метрафильмс», «Ноль плюс Медиа», «Мельница» и группа компаний «Рики».

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