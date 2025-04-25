CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В BelkaCar появилась возможность докупки пакетов в процессе аренды

В приложении BelkaCar появилась возможность докупить необходимое количество часов, дней или километров в рамках тарифа «Часы и дни». Чтобы осуществить покупку, необходимо открыть приложение во время аренды, перейти в карточку поездки, нажать на кнопку «докупить», а затем выбрать подходящие параметры, после чего оплатить их рублями, депозитом или бонусами. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

После покупки добавленные часы, дни или километры суммируются с текущим остатком аренды. Например, если оставался 1 час и 10 км, а пользователь докупил 2 часа и 50 км, то балансе будет 3 часа и 60 км. Обновленные показатели отобразятся в карточке аренды.

Докупать пакеты можно неограниченное количество раз в течение аренды. Функция не будет доступна в корпоративном тарифе и при «Долгой аренде». Неиспользованные докупленные километры и минуты не переносятся на следующие поездки. Если пользователь планирует продлить поездку, советуем докупать пакеты заранее, чтобы избежать перерасхода – его ставки могут быть выше, чем стоимость пакетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России арестованы счета создателей «Мира танков»

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

Российских военных атакует шпионский вирус, встроенный в навигационное приложение для Android

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153