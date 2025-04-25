В BelkaCar появилась возможность докупки пакетов в процессе аренды

В приложении BelkaCar появилась возможность докупить необходимое количество часов, дней или километров в рамках тарифа «Часы и дни». Чтобы осуществить покупку, необходимо открыть приложение во время аренды, перейти в карточку поездки, нажать на кнопку «докупить», а затем выбрать подходящие параметры, после чего оплатить их рублями, депозитом или бонусами. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

После покупки добавленные часы, дни или километры суммируются с текущим остатком аренды. Например, если оставался 1 час и 10 км, а пользователь докупил 2 часа и 50 км, то балансе будет 3 часа и 60 км. Обновленные показатели отобразятся в карточке аренды.

Докупать пакеты можно неограниченное количество раз в течение аренды. Функция не будет доступна в корпоративном тарифе и при «Долгой аренде». Неиспользованные докупленные километры и минуты не переносятся на следующие поездки. Если пользователь планирует продлить поездку, советуем докупать пакеты заранее, чтобы избежать перерасхода – его ставки могут быть выше, чем стоимость пакетов.