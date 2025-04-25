В Подмосковье в два раза ускорили оформление займов для плательщиков налога на профессиональный доход

Теперь малый и средний бизнес Подмосковья, а также физлица, которые платят налог на профессиональный доход, могут быстрее и проще оформить финансовую поддержку на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря оптимизации срок предоставления услуги сократился с 24 рабочих дней до 21 рабочего дня для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 11 рабочих дней – для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”. Помимо прочего, к услуге подключили умные сервисы, которые автоматически проверяют статус налогоплательщика и наличие регистрации в Подмосковье», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Предприниматели Московской области могут получить займы размером до 5 млн руб. по ставке от 2% годовых на срок до трех лет. Подача заявлений открыта на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей».

Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить документы. В случае положительного решения уведомление об одобрении займа поступит в личный кабинет.