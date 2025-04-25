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В преддверии туристического сезона МТС запускает SMS-гид по Новосибирской области

МТС запустила бесплатный цифровой путеводитель по Новосибирской области. Туристы, приезжая в регион, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на гид. Он проведет гостей по интересным локациям Новосибирска, расскажет, где побывать, что посмотреть и какие блюда попробовать. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путеводитель рассказывает не только о популярных достопримечательностях — Театре оперы и балета и Михайловской набережной, но и открывает небанальные маршруты и развлечения: сплавы по Берди, экскурсию в шоколадный дом Бриля, посещение историко-архитектурного музея под открытым небом. Составители путеводителя также рекомендуют увидеть своими глазами знаменитое Озеро-Карачи, проехаться на детской железной дороге и прокатиться на теплоходе, чтобы посмотреть на Новосибирск под другим углом. Особенно интересен пейзаж ночью, по заверениям экскурсоводов вечерние огни мегаполиса напоминают Чикаго.

Кроме прогулок и развлечений, путеводитель МТС познакомит с традиционной и авторской кухней. Расскажет, что отличает сибирские пельмени и где их можно попробовать в Новосибирске, а также отроет секрет: на чем сибиряки делают окрошку. В гиде также можно выбрать лучшее место для завтрака.

«По данным системы онлайн-бронирования Bronevik.com от МТС, Новосибирск вошел в топ-10 городов, где выгодно отдохнуть весной. Уверен, что в мае, когда нас ждет много выходных, поток туристов увеличится. Те, кто приезжают в столицу Сибири впервые, благодаря нашему путеводителю, смогут составить маршрут. А бывалые путешественники откроют для себя новые места и развлечения», — сказал директор МТС Алексей Пахомов.

Входящее сообщение бесплатно для всех абонентов МТС. Гид также доступен по прямой ссылке, им могут бесплатно воспользоваться абоненты всех операторов связи с любого устройства.

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