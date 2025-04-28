«Авито Работа»: 47% россиян собираются работать в майские праздники

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более 7,5 тыс. работающих россиян, чтобы узнать, собираются ли они работать в предстоящие майские праздники. В ходе исследования 47% опрошенных рассказали, что планируют продолжать рабочие процессы в государственные выходные. По словам респондентов, в прошлом году в работу на майских вовлекались практически аналогичное число сотрудников — 45%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

О планах работать на основном месте работы все праздники чаще других сообщали жители Перми (27%), Краснодарского края (26%) и Казани (25%). При этом в топ-5 сфер, которые чаще заявляли о готовности работать в течение всех праздничных дней, вошли: клинеры и помощники по хозяйству, операторы спецтехники и работники ж/д, морских и авиаперевозок (по 36%), сотрудники охраны и розничной торговли (по 32%), а также водители и курьеры (31%).

Не будут работать в майские праздники 39% респондентов: отдыхать чаще планируют женщины (46%), чем мужчины (32%). В топ-3 профессиональных групп, которые собираются полностью отключиться от рабочих задач на время майских, вошли офисные специалисты — научные сотрудники (60%), работники правовой сферы (58%) и сотрудники области финансов, логистики и HR (57%).

Тем не менее, есть и те, кто рассматривает праздники как возможность дополнительного заработка. О готовности взять подработку на время майских заявили 7% респондентов. Особенно активна в этом плане молодежь в возрасте 18–24 лет (13%), а также опрошенные в возрастной категории 24-34 лет (8%). Среди всех профессий, готовых к подработке в майские праздники, дизайнеры-проектировщики становятся абсолютными лидерами — каждый пятый (20%) представитель этой сферы рассматривает праздники как возможность дополнительного заработка.

Однако далеко не всем специалистам необходимо вовлекаться в рабочие процессы во время праздников. Среди тех, кто реже всего планируют работу на майских, в топ-3 сферы вошли сотрудники образования (6%), юристы (10%) и ИT-специалисты (11%).

При этом 34% опрошенных за работу в праздники получат стандартную оплату. Более четверти (28%) отметили, что получат выплаты в двойном размере. В среднем россияне рассчитывают заработать около 26,25 тыс. руб. О самых высоких средних ожиданиях по заработку в майские праздники рассказали жители Москвы — сумма составила порядка 35,78 тыс. руб.

Причину выхода на работу в майские праздники 42% опрошенных обосновали спецификой работы. Примечательно, что женщины (45%) чаще мужчин (39%) задействованы в сферах, предполагающих работу в выходные и праздничные дни. Также среди причин работать в праздники 29% назвали возможность дополнительного заработка, а у 10% есть срочные задачи или проекты, которые нужно закончить.

Что касается организации отдыха, то лишь 8% россиян планируют продлить праздники, взяв отпуск между выходными днями. В то же время 41% респондентов сообщили, что будут работать и отдыхать в обычном режиме, а полноценный отпуск возьмут в другое время.