Как сервис лояльности «Апельсин» масштабирует партнерскую экосистему с помощью микросервисной архитектуры

Сервис лояльности «Апельсин» объединил крупнейших игроков рынка, включая Х5 Group, «Билайн», «М.Видео», «Ситидрайв» и другие бренды. Проект позволяет пользователям накапливать валюту лояльности — «Апельсинки» — за покупки и использование сервисов партнеров, а затем тратить их на товары и услуги. Запуск сервиса потребовал решения сразу нескольких задач: ускоренного вывода MVP на рынок, обеспечения гибкой интеграции с партнёрами и при этом обеспечения высокой отказоустойчивости. Команда Апельсина привлекла ИT-компанию KTS для помощи в реализации технических решений, позволивших справиться с этими вызовами. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Одной из ключевых задач стало подключение к сервису более 10 партнеров. Для этого было разработано универсальное API, которое позволяет получать уведомления о действиях пользователей и корректно обрабатывать информацию о действиях клиентов, корректно проводить начисление и списание «Апельсинок».

Стабильная работа под высокой нагрузкой обеспечена за счет микросервисной архитектуры. Сейчас в системе функционируют 11 микросервисов, включая справочник партнёров и заданий, сервис данных о клиентах, сервис обработки входящих соообщений и сервис транзакций. Взаимодействие между сервисами осуществляется через Apache Kafka, что позволяет поддерживать высокую отказоустойчивость и стабильную работу при нагрузке до 2 000 RPS.

Для ускоренного запуска мобильного приложения использовали гибридный подход: часть интерфейсов реализована через WebView, а критически важные элементы – нативно. Это позволило сократить время разработки и снизить затраты. Также в приложение была интегрирована система персонализированных уведомлений через EDNA. Это помогло повысить вовлеченность пользователей.

Апельсин продолжает масштабироваться, подключая новых партнёров и развивая функциональность. В планах — расширение экосистемы программы лояльности и увеличение числа микросервисов.

«Микросервисный подход — это на сегодняшний день практически стандарт для проектирования высоконагруженных сервисов. Учитывая сроки запуска MVP и множество интеграций, подобный подход является оптимальным выбором, позволяющим существенно снизить зависимости между командами разработки», – сказал Дмитрий Лишманов, главный архитектор сервиса лояльности «Апельсин».