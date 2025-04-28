«МегаФон»: приморские школьники присматриваются к медицинскому образованию

Приморские старшеклассники в этом году внимательно присматриваются к поступлению в медицинские вузы и колледжи. Аналитики «МегаФона» посчитали, что с начала 2025 г. абоненты чаще заходят на сайты этих профессиональных учебных заведений в разных регионах Сибири и Дальнего Востока. Фаворитом 2025 г. у абитуриентов стал Тихоокеанский государственный медицинский университет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 130 университетов и колледжей Сибири и Дальнего Востока. В Приморском крае в 2025 г. большая часть трафика на сайты учебных заведений пришлась на медицинские вузы. Самым популярным у школьников и их родителей стал сайт Тихоокеанского медицинского государственного университета. На его долю пришлось 46% всех обращений к ресурсам образовательных учреждений. При этом приморцы увеличили трафик на сайт ТГМУ более, чем на 50% год к году.

Сайты медицинских вузов в 2025 г. стали самыми популярными у приморских пользователей оператора. Жители региона изучают условия поступления, знакомятся с жизнью студентов и преподавательским составом. Так трафик на сайт Иркутского государственного медицинского университета с начала 2025 г. вырос на 92% год к году. Приморцы стали рассматривать варианты поступления в Амурскую государственную медицинскую академию. Годом ранее абоненты оператора в Приморье мало интересовались этим учебным заведением.

Вместе с тем аналитики отмечают, что приморцы рассматривают возможность получения и среднего медицинского образования. Владивостокский базовый медицинский колледж вошел в тройку популярных вместе с Гуманитарно-коммерческим колледжем и Приморским колледжем искусств.

Получение профессии врача во Владивостоке привлекает и жителей других восточных регионов страны. Так в Магаданской области и на Чукотке трафик на сайт ТГМУ вырос в 5 и 10 раз соответственно. Сахалинские школьники изучают информацию о получении высшего медицинского образования в столице Дальнего Востока также активно — запросы на сайт учебного заведения увеличились в 3 раза.

В 2025 г. в топ-3 по интересу пользователей Дальнего Востока помимо Тихоокеанского государственного медицинского университета вошли Амурский государственный университет и Дальневосточный федеральный университет. В целом внимание дальневосточников к сайтам высших учебных заведений Сибири и Дальнего Востока остается на уровне 2024 г.