Россияне проверили через приложение «Честный Знак» 300 млн товаров

С 2019 г. приложением «Честный Знак» воспользовались 27 млн человек – они отсканировали в нем свыше 300 млн товаров. Об этом 28 апреля 2025 г. заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Сегодня благодаря приложению «Честный Знак» пользователи могут проверить товар, просто отсканировав на нем код маркировки. А в молочной продукции у россиян есть возможность отследить весь ее путь: от того, где расположены фермы и заводы, до полки магазина.

«Самыми популярными категориями для проверки стала молочная продукция, обувь, одежда и табак, – сказал Михаил Дубин. – Сегодня приложение не только помогает проверять легальность товаров, но и активно вовлекает пользователей в борьбу с некачественной продукцией. За время работы «Честного Знака» пользователи через приложение сообщили надзорным органам о выявленных нарушениях 250 тыс. раз. Это большой вклад жителей России в очищение рынка дальнейшее развитие системы маркировки».

Как добавил Михаил Дубин, скоро в приложении «Честный Знак» появится функция, которая позволит оценивать пользу продукта: приложение покажет, сколько в нем сахара, соли, насыщенных жирных кислот и др. элементов. Эти данные будут учитывать рекомендованное суточное потребление, что поможет потребителям выстроить сбалансированный рацион и эффективно следить за своим питанием.