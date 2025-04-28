«Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил PWA-версию мобильного приложения для iOS и Android с полным функционалом сайта. На текущий момент PWA-версия дает пользователям функционал по покупке и получению выигрыша по билетам государственных лотерей, распространяемых «Столото», а также предоставляет информацию об акциях, бонусных играх и других дополнительных сервисных функциях. Об этом CNews сообщили представители «Столото».

Помимо полного функционала на домашнем экране мобильного телефона или десктопе компьютера, использование официальной PWA-версии защищает пользователя от риска стать жертвой мошенников, использующих доверие потребителей к государственным лотереям.

PWA-версия доступна как для пользователей iOS, так и для пользователей Android.

Для платформы iOS ранее установленное мобильное приложение не обновляется и на сегодняшний день не обладает полным функционалом: отсутствуют новые сервисные функции, бонусные игры, информация об акциях и прочие новинки.

Чтобы установить PWA-версию мобильного сайта stoloto.ru для iOS, нужно: открыть сайт stoloto.ru в браузере Safari на телефоне; нажать на иконку «Поделиться»; пролистать меню вниз и нажать на пункт «На экран “Домой”»; нажать «Добавить» в правом верхнем углу. Ярлык появится на экране.

Для пользователей Android официальное мобильное приложение «Столото» остается доступно для скачивания в магазинах приложений Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, NashStore, RuMarket, Rustore, AppBazar, а также по ссылке с официального сайта.

PWA-версию для Android приложения можно установить по следующей инструкции: открыть сайт stoloto.ru в браузере (поддерживается браузерами Chrome, Firefox, Edge и Samsung Internet) на телефоне; нажать на иконку «Настройки» (три точки сверху справа); нажать «Добавить на главный экран»; в предложении установить приложение нажать «Установить» После установки приложение появится на домашнем экране смартфона.