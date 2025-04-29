Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам»

С момента запуска опции «Путешественникам» пользователи «Яндекс Плюса» получили 682,423 млн бонусных миль S7 Airlines. При этом максимальное единовременное начисление одному подписчику составило 40,2 тыс. миль, а самое крупное единоразовое списание — 294,5 тыс. миль. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше половины всех миль пользователям опции поступило за транзакции через «Яндекс Пэй» (54,8%). На поездки с «Яндекс Go» пришлось 21,5 %, за бронирования через «Яндекс Путешествия» — 15,1 %. Остальные мили распределились между «Яндекс Афишей» (5,47%), «Яндекс Едой» (1,63%) и другими сервисами.

«Одна из наших ключевых задач — помочь подписчикам получать максимум выгоды и впечатлений от путешествий. Мы сознательно выбрали механику, при которой мили начисляют за привычные действия в сервисах «Яндекса». Пользователь живет своей обычной жизнью, совершая поездки на такси, заказывая еду и приобретая билеты на события. Тем временем он получает кешбэк баллами Плюса и милями, которые можно обменять на авиабилеты S7 Airlines и отправиться в поездку. Такой подход делает путешествия не только проще, но и выгоднее. И статистика по опции «Путешественникам» красноречиво говорит об интересе большого количества людей к расширению своей географии поездок. Кстати, среди наших подписчиков есть настоящие путешественники-рекордсмены. Самые активные успели совершить по 119, 100 и 95 полетов соответственно. Не обошлось и без групповых перелетов — крупнейшая единоразовая бронь авиабилетов была на 18 человек, а еще дважды билеты оформляли на компанию из 16 пассажиров», — сказала Наталья Воропаева, руководитель опций «Яндекс Плюса».

Больше всего подписчиков «Яндекс Плюса» с подключенной опцией проживает в Москве (22,7 %), Санкт‑Петербурге (7,5 %) и Новосибирске (4 %). Также в топе городов — Краснодар (3,5 %), Екатеринбург (3,0 %), Нижний Новгород (2,0 %), Иркутск (1,9 %) и Ростов-на-Дону (1,7 %).

Во время распродаж среди пользователей опции «Путешественникам» самыми востребованными оказались рейсы Москва — Новосибирск, Новосибирск — Санкт‑Петербург и Иркутск — Бангкок. Май стал самым популярным месяцем для путешествий, а пятница и воскресенье — любимыми днями недели.