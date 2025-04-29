Единый кабинет для всех складов и новый подход к управлению ассортиментом: «Мегамаркет» сделал работу продавцов проще

«Мегамаркет» представляет новый подход к управлению ассортиментом и логистикой для продавцов с целью упростить их работу. Маркетплейс полностью меняет архитектуру личного кабинета продавца и переходит на мультискладовую модель с возможностью заведения собственных карточек товаров — без необходимости создания связки предложений от продавцов с карточками из каталога «Мегамаркета». Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Ранее, чтобы отгружать один и тот же товар на разные склады, продавцам приходилось создавать отдельные личные кабинеты для каждого склада и дублировать все процессы: от загрузки ассортимента до работы с заказами и возвратами. Это усложняло масштабирование бизнеса. Теперь всем новым продавцам, подключающимся к площадке по схеме FBO, доступен обновленный личный кабинет с новой мультискладовой системой. Она позволяет управлять всеми складами в едином интерфейсе и создавать уникальные карточки товаров. Продавцы могут самостоятельно формировать ассортимент, используя привычные способы — поштучно или массово вручную через браузер, с помощью Excel, или воспользоваться возможностью загрузки и обновления информации о товарах и ценах через API.

«Теперь для работы с несколькими складами не нужно переключаться между личными кабинетами — новые склады подключаются за считанные минуты, настройка занимает не более 15 минут и не требует повторной загрузки ассортимента, что существенно сокращает трудозатраты продавцов», — сказал Валерий Петриев, лидер продуктового развития операций продавцов «Мегамаркета».

«Мегамаркет» продолжает развивать инструменты для партнеров. Следующим этапом станет постепенный перевод действующих продавцов FBO, DBS и С&C на новую систему, чтобы у всех партнеров появилась возможность работать в едином, удобном интерфейсе.