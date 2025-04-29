EdTech-стартап «Повузам» привлек 10 млн венчурных инвестиций от гильдии «Рубежи науки»

«Повузам» — сервис для проведения профориентационных туров и экскурсий по вузам, позволяющий школьникам сделать осознанный выбор профессии и учебного заведения. С платформой сотрудничают 57 высших учебных заведений, им воспользовались свыше двух тыс. старшеклассников. Чек на 10 млн руб. компании вручила гильдия «Рубежи науки». Об этом CNews сообщили представители «Повузам».

«Экскурсии позволяют увидеть вуз или суз и поговорить со студентами, преподавателями заранее. Это делает процесс выбора более прозрачным и рациональным. Образование в России — интересный и сложный рынок. Edtech еще ждут свои взлеты с учетом широкого распространения информации, ее доступности и использования нейросетей, и мы не хотим пропустить это», — сказала Галина Малыгина, со-основательница Гильдии «Рубежи науки».

Средства, привлеченные проектом «Повузам», пойдут на увеличение списка подключенных вузов, выход в новые регионы, разработку новых форматов экскурсий и доработку технических решений, а также на расширение команды.

«У многих есть гениальные идеи, но не всегда есть возможность их реализовать. «Академия инноваторов» стала настоящим социальным лифтом для мыслящих молодых людей, чьи идеи становятся реальностью и приносят пользу для общества. Спасибо за высокую оценку нашего проекта, уверена, наш сегодняшний успех вдохновит школьников, студентов и недавних выпускников, сделать первый шаг для создания своего стартапа в сфере высоких технологий», — сказала Оксана Аширова, основатель и руководитель проекта «Повузам».

Всего резиденты «Академии инноваторов» 26 апреля привлекли 71,3 млн рублей грантов и инвестиций.