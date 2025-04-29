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«Контур.Толк» подтвердил, что успешно работает на российской операционной системе — ОС Astra Linux ​

Специалисты «Группы Астра» протестировали облачную и серверную версии «Толка» в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Они проверили работу сервиса видеосвязи в замкнутой программной среде ОС. Результаты подтвердили сертификатами соответствия. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователи «Толка» могут использовать десктопное приложение на своих устройствах с операционной системой Astra Linux или подключаться к встречам через браузер. А компании — развернуть «Толк» на собственных ресурсах с ОС Astra Linux. Серверная версия позволяет работать полностью автономно внутри закрытой сети без выхода в интернет.

Сервис интегрируется с календарем, телефонией и другой базовой инфраструктурой компании. Трафик между клиентом и сервером шифруется современными протоколами, а доступ к «Толк» получают только сотрудники организаци. Это позволяет не беспокоиться о конфиденциальности переговоров.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Приоритет команды «Контур.Толка» — поддерживать и развивать совместимость сервиса с российскими решениями. Как операционная система, так и сервис коммуникаций — инфраструктурный софт для любой компании, стабильная работа которого важна для бизнеса.

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра»: «Наша операционная система обладает отказоустойчивостью, встроенными средствами защиты информации и обеспечивает высокую производительность тех программных продуктов, работу которых поддерживает. Одним из примеров подобного технического союза с ОС Astra Linux демонстрирует сервис видеосвязи «Контур.Толк». Благодаря ему сотрудники могут эффективно решать операционные задачи на масштабных онлайн-встречах, выходя на связь с любых устройств из любой точки мира».

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