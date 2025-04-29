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Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события

Okko запустил функцию покупки билетов в кинотеатры и на музыкальные события. На главной странице сервиса появился раздел «Билеты в кино», реализованный совместно с компанией «Афиша». Пользователи также могут приобрести билеты на концерты и фестивали, например, на «Пикник Афиши».

Функция покупки билетов в Okko доступна на всех популярных платформах, в том числе для пользователей Smart TV, Android TV, на мобильных устройствах и в веб-версии.

Перейдя к карточке интересующего фильма в блоке «Билеты в кино», подписчики Okko могут выбрать кинотеатр, сеанс и места, а после оплатить заказ в виджете «Афиши».

Новая функция укрепит позиции Okko как центра развлечений, предлагающего разные форматы: кино, сериалы, спортивные трансляции, музыку, игры и другие. Объединение онлайн- и офлайн-сценариев поможет разнообразить досуг зрителей и рассказывать о киноновинках, в том числе тех, которые будут вскоре доступны эксклюзивно в Okko.

Например, уже сейчас через блок на главной странице сервиса пользователи Okko могут купить билеты на фильмы «Всё, что тебя касается», сопродюсером которого выступил Okko, хит «Батя 2: дед», «Ждун», «Мелочи жизни», «Мастер», «Почтарь» и другие новинки.

Денис Имполитов, директор по продукту Okko, сказал: «Покупка билетов – это новый сценарий для пользователей Okko, уже сейчас имеющих доступ к видеоконтенту, музыке, играм и спортивным трансляциям. А ещё зрители получат возможность нативно узнавать о новинках кинопроката и наших эксклюзивных премьерах».

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