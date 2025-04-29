Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заказать одежду и обувь из онлайн-бутика VIPAvenue

Покупатели «Яндекс Маркета» теперь могут заказать товары из fashion-ритейлера VIPAvenue. Ассортимент маркетплейса пополнили почти три тыс. моделей — от мидл-сегмента до премиума и люкса. Среди них — Brunello Cucinelli, Prada, Saint Laurent, Bottega Veneta, GUCCI, Jacquemus, Jacob LEE, Yuzefi, Boss, Diesel, Sporty&Rich и многие другие. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Товары уже доступны для заказа в магазине ритейлера на «Яндекс Маркете». Покупатели могут подписаться на витрину, чтобы следить за обновлением ассортимента. Часть наиболее интересных новинок и редких коллекций из онлайн-бутиков VIPAVENUE уже отобрали стилисты и байеры для раздела Ultima на «Яндекс Маркете» — они отмечены значком «U».

Получить товары из ассортимента VIPAvenue на «Яндекс Маркете» можно с доставкой в пункты выдачи заказов, курьером до двери и с доставкой по клику. Для покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга при заказе товаров из раздела Ultima также доступен дополнительный премиум-сервис. Например, если товар не подойдет, его можно вернуть не выходя из дома — курьер приедет в выбранное время по нужному адресу.

«Яндекс Маркет» продолжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категории fashion — одном из самых быстрорастущих сегментов в онлайне. При этом значительную динамику по продажам в России показывают одежда, обувь и аксессуары в ценовом сегменте выше среднего: он растет в 1,2 раза быстрее базового ассортимента.