Системы MDV помогли Ozon снизить энергопотребление на складах площадью более 1,2 млн м²

ГК «АЯК» осуществила поставку систем кондиционирования MDV для складских помещений российского онлайн-ритейлера — Ozon. Благодаря внедрению энергоэффективных климатических решений маркетплейс снизил затраты на охлаждение более 1200000 м², на которых хранится свыше 530 млн товаров и обрабатывается более 14,36 млн заказов ежедневно. Об этом CNews сообщил представитель ГК «АЯК».

В рамках сотрудничества дистрибьютор климатического оборудования подобрал VRF-системы для фулфилмент-центров онлайн-ритейлера в 10 городах России, включая Екатеринбург, Самару, Благовещенск, Оренбург, Невинномысск, Новороссийск, Адыгейск, а также вблизи населённых пунктов Татарстана, Ленинградской и Тверской областей.

На фоне стремительного роста тарифов на электроэнергию и масштабного расширения складской сети — за два года её площадь увеличилась более чем втрое и превысила 3,5 млн кв. м — Ozon уделяет значительное внимание инженерной инфраструктуре арендуемых объектов, включая климатические решения, способные одновременно поддерживать стабильный микроклимат и способствовать снижению эксплуатационных расходов. Особенностью реализации масштабного проекта стало не только стремление ритейлера к энергоэффективности технологий, но их качеству, позволяющему соблюдать условия хранения в соответствии с санитарными нормами: от 16 до 24°C в холодное время года и от 18 до 25°C в теплый период.

Для достижения этих целей в административно-бытовых зонах объектов были установлены VRF-системы MDV серий V6 и V8. Оборудование отличается высокой скоростью достижения температурных показателей, поддерживает их на необходимом уровне, адаптируется к переменной нагрузке, обеспечивая комфорт нахождения сотрудников в помещениях с разным назначением — от офисов до комнат отдыха. Наружные блоки с боковым или вертикальным выбросом воздуха были размещены вдоль фасадов и на крышах, что позволило оптимизировать затраты на монтаж коммуникаций. Для равномерного распределения воздуха использовались кассетные внутренние блоки — простое и практичное решение с точки зрения эксплуатации.

Для складских зон были выбраны инверторные компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) MDV серий VC Pro и VC Max, интегрированные с приточно-вытяжными установками. Эти системы обеспечивают эффективное охлаждение приточного воздуха. Благодаря инверторной технологии оборудование гибко реагирует на температурные колебания внешней среды и минимизирует количество циклов включения-выключения, что увеличивает срок службы техники и снижает энергопотребление.

Важной особенностью комплектации складов, позволившей существенно повысить эффективность капиталовложений, стал выбор инженерами оборудования без функции обогрева, которая не требуется для складских помещений. Такой подход не только позволил уменьшить затраты на его закупку, но и повысил надежность системы за счет упрощения конструкции.

Еще одним преимуществом инверторных технологий является их энергоэффективность. Инверторные компрессорно-конденсаторные блоки MDV позволяют Ozon экономить до 30% электроэнергии по сравнению с традиционными системами, обеспечивая более дешевое охлаждение.

«Количество заказов покупателей и оборот местных продавцов в Ставропольском, Краснодарском краях, Республиках Адыгея и Дагестан увеличиваются. Чтобы сделать доставку товаров для жителей этих регионов максимально удобной и быстрой, а для продавцов снизить затраты на доставку, мы расширяем логистическую инфраструктуру. Товары на складах хранятся в разных зонах. Например, продуктовые, для хранения которых требуется определенная температура, отдельно. Также есть зона для дорогостоящих товаров. Оборудование MDV помогает создать условия для правильного хранения, чтобы товары были доставлены покупателю в надлежащем качестве», — сказал Денис Алябьев, технический директор Ozon.

Температурные параметры в складских помещениях Ozon теперь поддерживаются с высокой точностью, а за счет использования энергоэффективных VRF-систем в административно-бытовых зонах ритейлеру удалось обеспечить комфортные условия для персонала, что положительно сказывается на производительности труда.

«Оборудование MDV идеально подошло для задач Ozon благодаря своей энергоэффективности и точности контроля температуры. Использование ККБ серии VC Max позволило избежать переплат за ненужные функции, такие как режим обогрева, что особенно важно для складских помещений. Это решение не только позволяет экономить энергоресурсы, но и упрощает эксплуатацию», — отметил Егор Байчиков, руководитель технического и продуктового маркетинга ГК «АЯК».

Логистическая инфраструктура Ozon продолжает развиваться – уже сейчас действуют 47 фулфилмент-центров и свыше 170 сортировочный центров.