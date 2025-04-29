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Товары торговых сетей X5 Group теперь доступны на Ozon

X5 Group и Ozon запустили пилотный проект по онлайн-доставке товаров из торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Пока услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем партнеры планируют развитие во всех регионах присутствия торговых сетей Х5. Об этом CNews сообщили представители X5 Group.

Оформить доставку можно на сайте и через мобильное приложение Ozon. Покупатель может найти онлайн-витрины торговых сетей в приложении Ozon в разделах «Свежее от продавцов» и «Доставка от 1 часа» Ozon fresh. Заказ будет собираться и доставляться X5 Group.

Время доставки зависит от объема заказа и ассортимента торговой сети: заказ из «Пятерочки» доставят от 30 минут, из «Перекрестка» и «Чижика» – от 45 минут.

На время тестирования сервиса клиентам доступно более 10 тыс. позиций ассортимента. В него входят продукты питания, готовая еда, собственные торговые марки торговых сетей, средства гигиены, бытовая химия и многое другое. Доставка в пилотном режиме будет осуществляться с дарксторов X5 Digital.

«Мы стремимся предлагать нашим клиентам качественный и быстрый сервис, постоянно развиваем услугу онлайн-доставки, подключаем новые партнерские каналы продаж. Доставка из «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» откроет новые возможности и удобство для постоянных пользователей онлайн-платформы», – сказал Даниил Грачев, коммерческий директор Х5 Digital.

«С ростом популярности и доступности онлайн-доставки еды, мы в Ozon стремимся предоставить клиентам максимально широкий и удобный способ заказа продуктов. Мы уже активно работаем с ритейлерами и рады приветствовать на нашей платформе такого крупного партнера, как Х5 Group. Благодаря этому сотрудничеству, клиенты Ozon fresh смогут заказывать продукты Х5 через привычную онлайн-витрину. Мы продолжаем расширять наше сотрудничество с лидерами рынка, создавая еще больше возможностей для развития индустрии. Прошлогодний рост числа наших клиентов в 1,6 раза подтверждает эффективность такого подхода», – отметила директор по коммерции и развитию Ozon fresh Арина Князева.

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