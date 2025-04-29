В корпоративном мессенджере Compass теперь можно превратить любой групповой чат в канал

В корпоративном мессенджере Compass появилась возможность в один клик превратить групповой чат в канал. Новая функция доступна администратору в настройках чатов. Переключение работает и в обратную сторону – любой канал можно перевести в формат группового чата. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Разработчики корпоративного мессенджера Compass добавили каналы. Они работают по привычному для пользователей принципу: администратор канала может публиковать посты, а участники – оставлять под ними реакции и комментарии. Канал можно создать привычным образом, нажав на кнопку плюс в главном меню.

Особая механика каналов Compass – возможность в один клик превратить любой групповой чат в канал. Новая функция доступна в настройках чата и помогает руководителям мгновенно создавать каналы со всеми участниками рабочего пространства. Переключение работает и в обратную сторону – администратор может одним нажатием перевести канал в формат группового чата.

Кроме того, в настройках можно отключить возможность ставить реакции и оставлять комментарии под постами.

«Бизнесу нужен не только общий канал, в котором важную информацию будут читать все сотрудники компании. Каналы часто нужны и отдельным командам – в них руководители делятся важными для своих отделов новостями без риска, что информация потеряется в потоке обсуждений, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Мы сделали каналы, а для экономии времени руководителей добавили уникальную фишку. Теперь не нужно вручную добавлять участников или ждать, когда они присоединятся по ссылке. Достаточно открыть настройки существующего группового чата и одним нажатием перевести его в канал».