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«Островок» запускает новый инструмент продвижения для отелей и апартаментов

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» запускает новый инструмент продвижения в поиске для отельеров и владельцев объектов посуточной аренды. Новый инструмент поможет отельерам выборочно повышать видимость своих объектов размещения на желаемые даты и увеличивать загрузку в периоды снижения спроса. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

С инструментом продвижения отельеры и владельцы апартаментов смогут выбирать конкретные периоды, в которые они хотят повысить позицию своего объекта. Таким образом, при поиске туристами размещения на эти даты объект будет занимать более высокие позиции в поисковой выдаче. Размер комиссии за бронирования, полученные в рамках продвижения, отельер также устанавливает самостоятельно. Продвижение можно запустить и остановить в любой момент. Подключение инструмента бесплатно и доступно в личном кабинете. Функция станет доступна в начале лета 2025 г.

«Мы давно работали над запуском этой функции и рады предложить нашим партнерам еще один способ гибко управлять спросом. Каждый профессионал в индустрии знает, когда его объект нуждается в поддержке. Например, в Москве это будние дни или периоды после крупных событий, а в курортных регионах – межсезонье. Теперь ее можно организовать буквально в пару кликов», – сказала управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

Новая функция дополнит уже имеющийся инструментарий продвижения для отельеров, куда также входят программа лояльности и привлечения активных путешественников GURU и программа продвижения Top Stays. При этом продвижение в поиске открывает маркетинговые возможности для более широкого круга объектов.

«Если Top Stays – это долгосрочная инвестиция в устойчивое повышение видимости, то продвижение в поиске – гибкий краткосрочный инструмент, подходящий для оперативного реагирования на спады в спросе. Он будет полезен как тем, кто только начинает работать с продвижением, так и участникам программы Top Stays, для которых это дополнительная возможность усилить видимость на определенные даты. Для построения эффективной стратегии продаж отельерам важно грамотно сочетать все доступные инструменты», – отметила Дарья Кочеткова.

Помимо высокого рейтинга, объект должен соответствовать и другим требованиям: иметь высокую конверсию, низкий уровень инцидентов и широкую тарифную сетку, чтобы получить доступ к продвижению в поиске.

Подключить функцию продвижения в поиске отельеры и владельцы апартаментов смогут с начала лета 2025 г. в «Экстранете» в разделе «Промо».

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