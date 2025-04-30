Сайты обычных бизнесов могут конкурировать с маркетплейсами за позиции в «Яндексе» и Google по информационным запросам ― исследование

Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и другие маркетплейсы, доминирующие в поиске по запросам, связанным с покупкой товаров, по информационным запросам находятся в среднем на гораздо более скромных позициях ― один из выводов нового исследования «Ашманов и партнеры».

Лаборатория поисковой аналитики «Ашманов и партнеры» в течение полутора лет исследовала особенности ранжирования сайтов по информационным запросам в поиске «Яндекса» и Google. Третья часть исследования посвящена информационно-коммерческим запросам, которые покупатели используют, когда хотят найти информацию о товарах и услугах, ― и конкретно шансам коммерческих сайтов получить по ним хорошую видимость. Об этом CNews сообщили представители «Ашманов и партнеры».

Считалось, что у коммерческих сайтов шансов попасть в первую тройку или даже десятку информационной выдачи очень мало. Этот тезис оказался не вполне корректным: в топ-10 доля коммерческих сайтов примерно такая же, как в топ-30, или даже выше.

При этом у маркетплейсов в выдаче по информационным запросам по сравнению с коммерческими меньше доля и ниже позиции. Если в коммерческих выборках доля маркетплейсов при приближении к первой позиции обычно растет, то в информационных — наоборот, падает.

«Яндекс Маркет» в выдаче по запросам наших выборок присутствует в Google, но в «Яндексе» его нет.

Количество коммерческих сайтов с информационными разделами растет

За 10 лет мониторинга стандартной коммерческой выборки доля коммерческих сайтов, на которых есть «публикации», выросла с 55–60% до 85–90% — такой рост не может быть случайным. Схожую динамику для коммерческих сайтов демонстрируют и другие параметры, связанные с наличием «информационной составляющей»: ответы на вопросы, справочные материалы и др.

Дискриминация коммерческих сайтов в поиске по информационным запросам, конечно, существует, но не кажется непреодолимой.

Видимость коммерческих сайтов по информационным запросам, связанным с товарами и услугами, не такая уж и низкая: до 20% в «Яндексе» и до 30% (или даже выше) в Google. Для сравнения, у информационных сайтов по коммерческим запросам доли гораздо ниже, особенно в Google.

Если коммерческие сайты ― волки, а информационные ― овцы, то информационные разделы коммерческих сайтов должны быть волками в овечьей шкуре

По крайней мере, для «Яндекса» данные Лаборатории однозначно показывают, что любые коммерческие элементы на информационной странице коммерческого сайта — например, цены, спецпредложения, кнопка заказа, сведения об оплате или доставке — уменьшают ее шансы на попадание в топ по информационному запросу.

Чтобы конкурировать за попадание в информационные выдачу, контента должно быть много

Чтобы высоко ранжироваться, информационный раздел должен быть большим. Даже нескольких тысяч статей может оказаться мало — объем сайтов информационных конкурентов (включая медиа) нередко исчисляется десятками тысяч страниц.

Размер сайта имеет значение, но есть нюансы

При ранжировании по информационным запросам для поисковиков по-прежнему важен размер сайта. Однако даже те коммерческие сайты, которые отнести к «огромным», — например, Ozon или «М.Видео» — имеют довольно скромную видимость по сравнению с похожими коммерческими запросами, хотя все коммерческое из своих «блогов» они тщательно убирают.

Объяснить это можно тем, что вероятнее всего при ранжировании по информационным запросам на «весы» кладется не весь коммерческий сайт целиком, а в первую очередь его информационный раздел (или разделы).

Если в информационный раздел коммерческого сайта не слишком вкладываются и он сам по себе не становится очень большим, то (в свете нашей гипотезы) и не удивительно, что он может проигрывать конкуренцию небольшим коммерческим сайтам с прокачанными информационными разделами, не говоря уже о целиком информационных сайтах.

Важно, чтобы информационный раздел подавался не как набор случайных статей, а как контентный проект со своими целями и логикой.

Позиционирование должно быть более или менее независимым от основного, коммерческого проекта. У читателя (и вслед за ним у поисковиков) должно складываться впечатление, что цель — не реклама товаров основного сайта, а предоставление объективной информации в той области, в которой компания является экспертом.

Главный совет: нужно относиться к информационному разделу как к отдельному дочернему проекту и развивать его примерно так же, как если бы он был отдельным сайтом.

Рекомендации Лаборатории поисковой аналитики «АиП»

Позиционирование информационного раздела должно быть более или менее независимым от основного, коммерческого проекта.

Не рекомендуется выносить информационный проект на поддомен: для Google это скорее вредно, а для «Яндекса» не очевидно полезно.

У информационных страниц должен быть свой шаблон, в котором по возможности все коммерческие блоки, меню и т. п. убраны.

Нужно обрабатывать кластеры близких тем (или групп запросов). Лучше получить большой «релевантный объем» информационного сайта для нескольких тематик (или даже только для одной), чем распыляться по множеству не связанных между собой областей.

Экспертный контент в конечном счете может оказаться эффективнее, чем сгенерированный или «копирайтерский», несмотря на то, что это дороже. Темпы пополнения сайта должны быть естественными, а регулярность публикации новых информационных страниц — например, ежедневно или три раза в неделю — также приветствуется.

Методология исследования

Лаборатория поисковой аналитики собирает результаты поиска по широкому спектру запросов от ведущих поисковых машин Рунета («Яндекс», Google). На основе статистического анализа полученных результатов оценивается, какие параметры могут быть важны для поискового продвижения.

Для данного исследования использовались выборки: косметика — 1435 запросов: макияж, косметика, окраска волос, уход за полостью рта, загар (без медицины и фармацевтики); гаджеты — 384 запроса: iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods, macOS, Apple ID (преобладают запросы, связанные с hard, но не исключен и soft); наука — 750 запросов: новости науки, Большой адронный коллайдер, живорождение у змей, почему небо голубое, вулканы на Марсе.

Эксперты исходили из того, что информационные запросы могут сильно различаться. Тогда специфика отраслевой выборки может слишком сильно повлиять на результаты. Поэтому взяли в работу сразу три выборки. Две из них — косметика и гаджеты — «информационно-коммерческие», то есть в них информационные запросы относятся к коммерческим тематикам. Третья выборка, наука, — чисто информационная: запросы в ней связаны с наукой и с ее популяризацией. Если в косметике и гаджетах запросы рассчитаны на получение практической пользы (как выбрать, что лучше), то запросы науки ориентированы в основном на интересные факты и теоретическое знание.