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«Яндекс Go» рассказал об изменениях спроса и цен на такси в майские праздники

Аналитики «Яндекс Go» спрогнозировали, как будут меняться цены на такси и спрос в городах-миллионниках во время майских праздников. На стоимость поездки повлияют количество заказов в моменте и число свободных водителей на линии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В среду, 30 апреля 2025 г., рабочий день будет короче, многие раньше, чем обычно, отправятся на такси домой, а также в магазины закупать продукты и все необходимое для открытия дачного сезона. Спрос на такси в этот день будет выше, чем в следующие дни.

В первых числах мая 2025 г. спрос на поездки начнет снижаться — люди будут в среднем на 10-15% реже заказывать такси, чем в предпраздничные недели. Но при этом меньше будет и доступных автомобилей — некоторые водители тоже предпочтут в эти дни отдохнуть. В среднем число активных водителей снижается на 3–5%, на линии они проводят на 7–10% меньше времени.

Средний чек в праздничные дни снижается на 10–15% по сравнению с последними неделями перед ними. В длинные выходные выгоднее всего заказывать такси по утрам – люди не торопятся на работу. В итоге нет выраженного часа пик, утром и днем реже срабатывает повышающий коэффициент, так как водителей хватает на все заказы, а цены становятся доступнее.

Вечернего часа пик, когда все возвращаются с работы, в праздники тоже нет. Но с 18 часов до 1–2 часов ночи спрос может вырасти в среднем на 10–20%, средний чек — на 10%. В это время многие отправляются развлекаться, возвращаются из ресторанов или с прогулок. Заказов может быть больше, чем свободных водителей на линии, и это повлияет на цену.

В майские праздники становится более востребованным такси по межгороду. Количество предзаказов в сервисе «Межгород» на 1 мая 2025 г. выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Так, москвичи чаще всего хотят доехать на такси до Чехова, Нарофоминска и Истры. А жители и гости Калининграда — до Зеленоградска.

Для долгих поездок — от нескольких часов до нескольких дней — можно использовать каршеринг. Аренда в «Яндекс Драйв» на сутки и 200 км в пути обойдется в 3959 руб. Так, жители больших городов уезжают в соседние пригороды на природу или берут каршеринг, чтобы заехать в сразу несколько локаций.

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