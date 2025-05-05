CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, большинство россиян – 96% – доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким. Для исследования опросили 2000 жителей страны, в том числе новосибирцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС AdTech выяснили: каждый третий респондент покупает лекарства по необходимости. Среди основных причин для покупки новосибирцы выделяют появление симптомов (32%), назначение врачей (22%) и регулярное обновление домашней аптечки (19%). 14% опрошенных сибиряков регулярно покупают лекарства от хронических заболеваний и 12% — для профилактических курсов.

Россияне предпочитают покупать лекарства без назначения врача, так делают 88% респондентов. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% – любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

77% опрошенных, по данным МТС AdTech, покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, но при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян.

Однако новосибирцы редко покупают лекарства на маркетплейсах. Лишь 9% жителей Сибири предпочитают такой формат. Такой же показатель на Урале. Чаще всего онлайн-заказами на маркетплейсах пользуются в Центральном федеральном округе — 33% респондентов. Реже всего лекарства на маркетплейсе покупают на Дальнем востоке, здесь только 1% респондентов признали этот способ удобным.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% россиян не превышает 3000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Китай и AliExpress больше не нужны. Российские интернет-магазины нашли неожиданную страну с супердешевой техникой и сверхбыстрой доставкой. Опрос

Xiaomi снизила мощность своих электромобилей через принудительное обновление, но откатила прошивку из-за клиентских скандалов

Блогерство в России стало официальной профессией

Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153