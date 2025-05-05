Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах

По данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, большинство россиян – 96% – доверяют отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким. Для исследования опросили 2000 жителей страны, в том числе новосибирцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики МТС AdTech выяснили: каждый третий респондент покупает лекарства по необходимости. Среди основных причин для покупки новосибирцы выделяют появление симптомов (32%), назначение врачей (22%) и регулярное обновление домашней аптечки (19%). 14% опрошенных сибиряков регулярно покупают лекарства от хронических заболеваний и 12% — для профилактических курсов.

Россияне предпочитают покупать лекарства без назначения врача, так делают 88% респондентов. Из них 37% опрошенных покупают препараты, которыми пользуются постоянно, 27% – любые нерецептурные. На рекомендации провизора опираются лишь 12% участников опроса, еще столько же слушают рекомендации друзей и родственников.

77% опрошенных, по данным МТС AdTech, покупают лекарственные препараты онлайн с самовывозом или доставкой, но при этом 56% из них заказывают онлайн с самовывозом в аптеках, что подтверждает тренд на увеличение доли интернет-заказов на лекарственные препараты. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян.

Однако новосибирцы редко покупают лекарства на маркетплейсах. Лишь 9% жителей Сибири предпочитают такой формат. Такой же показатель на Урале. Чаще всего онлайн-заказами на маркетплейсах пользуются в Центральном федеральном округе — 33% респондентов. Реже всего лекарства на маркетплейсе покупают на Дальнем востоке, здесь только 1% респондентов признали этот способ удобным.

«Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения. Например, на обезличенных данных партнеров Магнит Аптека и ОФД можно таргетировать рекламу на потребителей, которые покупают те или иные лекарственные препараты», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Средний чек в месяц на лекарственные препараты у 86% россиян не превышает 3000 руб.