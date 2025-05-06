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Аналитика «МТС AdTech»: почти треть россиян доверяют персонализированной рекламе

Персонализированной рекламе доверяют 27% респондентов, опрошенных Центром аналитики и исследований «МТС AdTech» в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Под персонализированной рекламой 48% опрошенных понимают предложения товаров и услуг, которые пользователи недавно искали; еще 39% считают персонализированной рекламой обращение к покупателю с учетом его персональных потребностей и предпочтений. Если в рекламном сообщении написано «Только для Вас специальные условия», его сочтут персонализированным 9% опрошенных. Обращение по имени в рекламном сообщении персонализированной рекламой назвали только 4% респондентов.

«Несмотря на то что персонализированная реклама давно стала трендом в маркетинге, ее определение для пользователей не совсем очевидно и продумывая рекламные кампании, маркетологи должны это учитывать. В экспертном сообществе уже ведутся работы по созданию единого глоссария для рекламного рынка, и это прекрасная инициатива. Но еще важнее – понимать, какую рекламу хочет видеть пользователь. И Центр аналитики и исследований МТС AdTech проводит подобные опросы, чтобы мы могли помогать нашим клиентам более точно настраивать рекламные кампании», – сказал заместитель генерального директора «МТС AdTech» Никита Фоминов.

Понимание персонализированной рекламы отличается и по федеральным округам.

Обращение по имени чаще, чем в других федеральных округах, считают персонализированной рекламой в Приволжском округе; обращение к покупателю с учетом его персональных потребностей и предпочтений – в Уральском. Рекламное сообщение «Только для Вас специальные условия» чаще, чем в других федеральных округах, считают персонализированной рекламой в Приволжском и Уральском ФО.

Рекламу с обращением по имени регулярно получают 77% респондентов, предложение товаров или услуг, которые пользователь недавно искал – 96%. Рекламное сообщение «Только для Вас специальные условия» – 90% и почти столько же – 91% – обращение с учетом персональных потребностей и предпочтений.

Однако, больше всего доверия у россиян вызывает реклама с полезными фактами, об этом заявили 65% респондентов, и реклама с использованием юмора – 29%.

«Центр аналитики и исследований «МТС AdTech» регулярно проводит опросы населения России, чтобы понимать, какой рекламе доверяют люди, где ее видят, как запоминают и что в рекламе вызывает негативные эмоции. Вне зависимости от исследуемого рынка – фармацевтика, автомобили, недвижимость и т.д. – реклама с полезными фактами всегда остается самой располагающей к доверию. Но стоит отметить, что у рекламных кампаний могут быть разные цели, не только формирование доверия к бренду. Поэтому успех рекламной кампании зависит от того, насколько правильно рекламные сообщения, формат рекламы, инструменты и площадки соответствуют цели коммуникации и потребностям разных сегментов аудитории», – сказал Никита Фоминов.

Об опросе

Центр аналитики и исследований «MTS AdTec»h опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в апреле 2025 г.

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