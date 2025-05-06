Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года

Аналитический центр компании Artezio (входит в группу компаний «Ланит») опубликовал обновленный рейтинг самых защищенных мессенджеров 2025 г. Это уже пятое комплексное исследование мессенджеров, проводимое Artezio с 2018 г., которое доказывает кардинальные перемены на рынке защищенных цифровых коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В результате исследования выяснилось, что самые популярные мессенджеры оказались уязвимы для серьезных атак. Поэтому выбор правильного и действительно защищенного мессенджера стал критически важным как для бизнеса, так и для обычных людей.

За последние полгода команда специалистов Artezio провела исследование более 40 популярных мессенджеров. В каждом приложении эксперты оценили до 60 различных аспектов защиты, включая устойчивость к реальным атакам, возможности перехвата сообщений и практические сценарии компрометации (взлома и несанкционированного доступа) данных.

Тестирование проводилось опытными специалистами, которые моделировали различные сценарии, проверяли надежность шифрования и оценивали архитектуру приложений. Эксперты также провели анализ сетевого трафика, изучали поведение приложений при использовании небезопасных Wi-Fi сетей и исследовали, какую именно информацию каждый мессенджер передает на свои серверы.

Топ-10 самых безопасных мессенджеров 2025 г.

Signal стал абсолютным лидером рейтинга благодаря открытому коду, минимальному сбору метаданных и инновационной системе «запаздывающего шифрования», которая с 2024 г. обеспечивает полную защиту даже при компрометации ключей. Исследование подтвердило высочайший уровень защиты данного мессенджера, соответствующий современным требованиям к безопасной коммуникации.

Второе место занял французский мессенджер Olvid с архитектурой zero-trust, не требующей телефона или email для регистрации. Мессенджер получил два сертификата ANSSI (Национального агентства по безопасности информационных систем Франции — главного государственного органа по кибербезопасности) и официально рекомендован госорганам Франции как замена иностранным приложениям. Анализ показал особую эффективность приложения в противостоянии методам социальной инженерии (например, фишинговым сообщениям, поддельным приглашениям в чаты и попыткам подмены собеседника) благодаря особенностям его архитектуры.

Швейцарский защищенный мессенджер Threema расположился на третьем месте. Его отличает полное сквозное шифрование и анонимная регистрация без телефона. В 2024 г. Threema внедрила поддержку «изолированных пространств» для разделения личных и рабочих коммуникаций, что существенно повысило его защищенность в корпоративном сегменте. Результаты оценки показали высокую степень безопасности в различных сценариях использования.

Четвертое место досталось децентрализованной платформе Element (Matrix) с открытым кодом. Она продемонстрировала устойчивость к современным угрозам и получила признание правительственных структур Великобритании, Германии и Франции. Исследование подтвердило, что децентрализованная архитектура (когда сообщения распределяются по множеству серверов вместо хранения на центральном сервере) обеспечивает дополнительный уровень защиты для пользователей.

На пятом месте расположился инновационный мессенджер Session, построенный на блокчейне Oxen. Он обеспечивает полную анонимность и маршрутизацию сообщений через несколько узлов по принципу Tor (система «луковой маршрутизации», когда сообщение проходит через несколько промежуточных серверов, каждый из которых знает только предыдущий и следующий узел, но не весь маршрут). За последний год Session увеличил пользовательскую базу в связи с глобальными ограничениями других платформ. Анализ показал, что архитектура мессенджера обеспечивает защиту даже при компрометации отдельных узлов сети.

Wickr, корпоративное решение от AWS с функциями автоматического удаления данных и защитой от скриншотов, занял шестое место. Мессенджер демонстрирует эффективность заявленных механизмов защиты, что делает его стандартом де-факто для защищенных бизнес-коммуникаций в регулируемых отраслях.

На седьмом месте расположилась платформа Wire с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием. Она особенно популярна для корпоративного использования благодаря функциям командной работы и подтвержденной безопасности. Исследование подтвердило высокий уровень защиты групповых чатов в рамках корпоративных коммуникаций.

Восьмое место занял iMessage с включенной опцией Advanced Data Protection. Решение от Apple обеспечивает улучшенную защиту благодаря функции Contact Key Verification и полностью зашифрованным резервным копиям. Особенностью этого решения является сохранение конфиденциальности переписки даже при физическом доступе к устройству.

W******p сохраняет место в рейтинге благодаря использованию протокола Signal и шифрованию по умолчанию, заняв девятую позицию. Однако эксперты отмечают потенциальные риски, связанные с принадлежностью к M**a (организация признана экстремистской и запрещена в России). Исследование выявило возможные каналы утечки метаданных о пользователях, хотя само содержимое сообщений остается надежно защищенным.

Эксперты отмечают отсутствие в рейтинге популярного мессенджера Telegram, который ранее входил в топ-5 безопасных приложений. «Несмотря на высокую популярность Telegram, он не вошел в наш обновленный рейтинг из-за существенных изменений в политике безопасности, произошедших в 2024 г. Кроме того, в Telegram по-прежнему отсутствует сквозное шифрование по умолчанию во всех чатах, включая групповые, что является критическим недостатком с точки зрения современных стандартов безопасности», – отметил Сергей Матусевич, директор по развитию ИИ и web-технологий Artezio.

Что касается Viber, который замыкает десятку лидеров, эксперты отмечают его снижение в рейтинге по сравнению с предыдущими годами. «Viber сохраняет основные функции безопасности, но темп развития его защитных механизмов заметно отстает от лидеров рынка, – сказал Сергей Матусевич. – Наше тестирование показало, что, хотя Viber обеспечивает приемлемый уровень защиты для повседневного общения, он уступает более специализированным решениям в плане защиты от продвинутых угроз и минимизации сбора метаданных».

Исследование мессенджеров в 2025 г. выявило несколько определяющих тенденций на рынке защищенных коммуникаций. Прежде всего, эксперты отмечают усиление деанонимизации стандартных платформ. Традиционные игроки, включая Telegram и W******p, стали чаще сотрудничать с властями и передавать данные пользователей, что привело к массовой миграции на альтернативные сервисы. По данным из публичных отчетов компаний и заявлений официальных лиц, количество запросов от государственных органов к крупным платформам значительно возросло за последний год.

Еще одним трендом стало появление так называемых «мета-мессенджеров». Новое поколение приложений предлагает интегрировать различные каналы связи в единую защищенную среду, сохраняя конфиденциальность переписки. Например, приложения Beeper и Flexchat позволяют объединить чаты из W******p, Telegram, Signal и других мессенджеров в одном интерфейсе, шифруя весь трафик дополнительным защитным слоем. Анализ таких решений показал высокую эффективность в защите от перехвата, но ограниченную совместимость между различными протоколами шифрования.

На фоне международной напряженности специалисты зафиксировали усиление локализации коммуникаций. За последний год распространилась практика внедрения национальных и региональных решений для защищенного общения, включая российские и европейские альтернативы глобальным мессенджерам. Анализ показал, что некоторые из них обеспечивают уровень защиты, сопоставимый с международными стандартами.

Специалисты также отметили рост регуляторного давления на рынок мессенджеров. В 2024-2025 гг. в различных странах появились рекомендации и ограничения на использование определенных приложений для служебной коммуникации, что стимулировало развитие локальных защищенных решений. Такая практика наблюдается как в России, так и в странах Европы и Азии, где местные разработки все чаще заменяют международные платформы в корпоративном и государственном секторах.

Наконец, анализ статистики загрузок и исследования рыночных тенденций показывают значительный рост ценности приватности среди пользователей. На фоне громких утечек данных и инцидентов безопасности люди все чаще делают выбор в пользу менее удобных, но более защищенных приложений. Это подтверждается как рейтингами популярности мессенджеров в магазинах приложений, так и данными аналитических агентств о росте спроса на решения с повышенной защитой персональных данных.

«Особенно показателен быстрый рост популярности мессенджеров с полной анонимизацией (Session, Olvid), – сказал Сергей Матусевич. – Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в приоритетах: пользователи больше не готовы жертвовать приватностью ради удобства. В 2025 году появился совершенно новый сегмент рынка – мессенджеры не только защищают содержимое переписки, но и минимизируют или полностью исключают сбор метаданных, что делает их практически "невидимыми" для надзорных органов и злоумышленников».

О методологии исследования

Комплексное исследование безопасности мессенджеров 2025 г. проводилось опытной командой экспертов в области разработки программных решений и информационной безопасности. Специалисты оценивали, как технические аспекты защиты приложений, так и их устойчивость к актуальным угрозам в реальных условиях.

Для формирования рейтинга использовалась проверенная внутренняя методология, которая совершенствовалась Artezio на протяжении последних семи лет. Каждый мессенджер тестировался по 60 ключевым параметрам, охватывающим все аспекты безопасности современных средств коммуникации: от качества шифрования и защиты метаданных до устойчивости к социальной инженерии (методам обмана пользователей для получения доступа к данным, например, через фишинговые сообщения или подмену личности) и прозрачности политик конфиденциальности.

При оценке учитывались как результаты практического тестирования, так и репутационная история приложений, включая документально подтвержденные случаи сотрудничества с государственными органами, и реакция на обнаруженные уязвимости. Такой комплексный подход позволил создать объективный рейтинг, отражающий реальный уровень защищенности современных мессенджеров.