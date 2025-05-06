Более 47 тысяч котировочных сессий провели на Портале поставщиков в первом квартале 2025 года

В I квартале 2025 г. на Портале поставщиков состоялось более 47 тыс. котировочных сессий, которые позволили московским государственным и муниципальным заказчикам сэкономить 1,7 млрд руб. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Котировочные сессии являются эффективным механизмом для проведения оперативных закупок. Они позволяют заказчикам определять лучшие по цене и качеству предложения и за счет этого сокращать бюджетные расходы, а бизнесу – расширять рынки сбыта и находить новых партнеров. В I квартале 2025 г. было проведено более 47 тыс. котировочных сессий. В среднем на один контракт претендовало семь предпринимателей, а начальная цена снижалась на 14%. Благодаря этому заказчикам удалось сэкономить суммарно 1,7 млрд руб. Самой популярной категорией закупок стали строительные товары: по ним было заключено более пяти тысяч контрактов, а также хозяйственные и информационно-технологические товары – около четырех тысяч и трех тыс. контрактов соответственно», – сказала Мария Багреева.

Котировочная сессия — это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает предприниматель, предложивший наименьшую стоимость. Участвовать в мини-аукционах могут поставщики не только из Москвы, но и из других регионов.

«В число лидеров по количеству и объему заключенных в ходе котировочных сессий в контрактов первом квартале этого года вошли поставщики из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На них пришлось 30,5 тыс. сделок – почти 65% от общего числа, объем этих контрактов составил 7,7 млрд руб.», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Механизм котировочных сессий удобен и городу, и представителям бизнеса. Благодаря мини-аукционам городские поликлиники, детские сады, школы, государственные и муниципальные учреждения могут оперативно приобрести необходимую продукцию, а предприниматели – за короткий период заключить контракт, выполнить условия и получить прибыль. На платформе заказчики из Москвы могут через мини-аукционы приобретать товары на сумму до пяти млн руб., а работы и услуги — до трех млн.

В столичном Департаменте информационных технологий (ДИТ) отметили, что для оптимизации работы с мини-аукционами запускаются различные сервисы и инструменты. Так, с 2022 г. бот автоматических ставок позволяет предпринимателям принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях, не мешая другим участникам вносить свои предложения. А в 2023 году московским заказчикам стала доступна возможность приобретения идентичной продукции через совместные котировочные сессии, что позволяет объединять свои потребности и за счет увеличения объема закупки привлекать к сессии больше поставщиков.

Портал поставщиков создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, включает в себя более 3,1 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей открываются представительства в субъектах Российской Федерации. В них специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на сайте.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».