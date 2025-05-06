«Купер»: 67% россиян летом 2025 г. планируют отпуск по России

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» совместно с медиахолдингом Rambler&Co провели исследование среди россиян и выяснили, как они планируют провести свой отпуск летом 2025 г. Аналитики изучили предпочтения по направлениям, способы организации отдыха и ключевые факторы при выборе путешествий. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Исследование охватило почти 53 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 50 лет. Опрос проходил с 23 по 29 апреля 2025 г. на медиаресурсах Rambler&Co.

Куда поедут россияне летом 2025 г.

Треть россиян (36%) намерены отправиться в отпуск этим летом. Еще 16% пока не определились и примут решение ближе к сезону. Почти половина (48%) не планируют летний отдых вообще.

Из тех, кто собирается в отпуск, большинство (67%) выбирают путешествия по России. Треть (33%) отдают предпочтение зарубежным поездкам.

Самый популярный вариант отдыха в России — поездка на море. Его выбирают 50% туристов, планирующих внутренние путешествия. На втором месте — крупные города, такие как Санкт-Петербург, Казань и Москва (16%). Горные регионы — Алтай, Кавказ, Урал и Байкал — посетят 15% путешественников. Предпочтения дачному отдыху отдают 13% россиян, а речным круизам — 6%.

Заграничные предпочтения

Среди тех, кто выбирает отдых за границей, лидируют пляжные направления. В Турцию, Египет и другие близкие страны поедут 41% туристов. Каждый пятый (21%) планирует поездку в европейские страны, а 14% выбирают Азию. Направления Латинской Америки привлекают 3% россиян, а страны Ближнего Востока и ОАЭ — 2%. США и Канаду планируют посетить 6% опрошенных. Еще 13% пока не определились с выбором страны.

Среди стран Азии наибольшей популярностью пользуются Таиланд и Мальдивы — по 25% выбирают эти направления. Вьетнам и Китай привлекают по 17% туристов. По 8% опрошенных, выбирающих азиатское направление, интересуются Индией и Шри-Ланкой.

Как россияне организуют свой отдых

Большинство опрошенных (57%) предпочитают самостоятельно планировать свои путешествия: бронируют билеты и жилье, прорабатывают маршрут. Готовые туры «под ключ» покупают 17% опрошенных. Каждый седьмой россиянин (14%) любит спонтанный отдых без четкого плана и заранее забронированного жилья. К помощи турагентств для бронирования билетов и жилья обращаются 6%, а еще для 6% планированием занимается партнер или член семьи.

Любимые виды отдыха и ключевые факторы выбора

Пляжный отдых остается самым популярным видом отпуска — его предпочитают 31% россиян. Культурный отдых с экскурсиями, музеями и гастротурами выбирают 19% опрошенных. Автотуризм привлекает 12% респондентов, а дачный отдых — 11%. SPA и оздоровительные процедуры в отпуске предпочитают 9% россиян, активный отдых с походами и велотурами — 8%. Круизы и путешествия по воде интересны 4% опрошенных, а кемпинг — 2%.

При планировании путешествий россияне больше всего обращают внимание на климат и погоду в месте отдыха (18%). Стоимость поездки важна 16% опрошенных. Хорошие пляжи и инфраструктура привлекают 13% туристов. Уровень комфорта жилья имеет значение для 12%, а интересные достопримечательности в месте пребывания — для 11%. Транспортная доступность важна для 10% россиян. Развлечения и активности интересуют 7%, возможность путешествовать с детьми — 6%, простота оформления документов — 3%, шопинг — 2%, активный отдых — 2%.

Что россияне приобретают к отдыху

Подготовка к летнему сезону отражается и в покупательском поведении. По данным «Купера», россияне активно приобретают товары, необходимые для отпуска и дачного отдыха.

На сегодняшний день косметические и уходовые средства остаются лидирующей категорией среди non-food товаров на платформе — их доля составляет 35%. В преддверии летних поездок россияне все чаще добавляют в корзину солнцезащитные средства, на которые приходится 2% от общего объема продаж в категории.

Спрос также растет на репелленты от насекомых — их доля составляет 4% в сегменте продаж бытовой химии. Это отражает популярность отдыха на природе.

В категории электроники востребованы адаптеры и павербанки, доля которых составляет 3% и 1% соответственно от всех покупок техники через «Купер» — особенно среди тех, кто отправляется в поездки с детьми, путешествует на машине или выбирает кемпинг.