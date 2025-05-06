МТС включила первые отечественные базовые станции на Ямале

МТС сообщает о запуске в эфир первых восьми отечественных базовых станций «Иртея» в Ямало-Ненецком автономном округе. Новое телеком-оборудование позволило улучшить качество связи и расширить покрытие сети LTE для нескольких тысяч северян в разных частях региона, включая отдаленные промышленные локации Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции российского производства запущены в поселках Пуровск, Старый Надым и вдоль дороги Ноябрьск-Холмы. Также сеть обновили на территории вахтовых жилых поселков и производственных участков на Муравленковском, Восточно-Таркосалинском, Карамовском месторождениях. Кроме того, высокоскоростной интернет появился в транспортно-логистическом узле Ямала – Надымском речном порту, который ввиду отсутствия железнодорожных путей играет важную роль в обеспечении товарами первой необходимости города Надыма и близлежащих нефтегазовых промыслов.

Базовая станция «Иртея» представляет собой телекоммуникационное решение, которое поддерживает частотные диапазоны 1800 и 800 МГц. Оборудование может работать в сельской местности с низкой плотностью населения, в отдаленных локациях со сложным рельефом и арктическим климатом, где есть необходимость в расширении сети LTE.

«Мы запустили в эфир отечественные базовые станции, чтобы обеспечить поселки и важные промышленные объекты покрытием LTE и протестировать новое решение в реальных условиях. Российское оборудование легко интегрируется в существующую сеть, обеспечивает защиту информации и расширяет возможности для абонентов. За месяц работы оборудования мы увидели, как пользователи начали активно пользоваться цифровыми сервисами, госуслугами, активно через интернет решать жизненно-важные вопросы. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от городов, чувствовали себя комфортно – независимо от места жительства. Оборудование, сделанное на российских заводах, позволит сделать сеть в регионе надежной и устойчивой», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN, при этом часть обработки данных переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции.