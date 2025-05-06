На «Отелло» появилась возможность мультибронирования

На «Отелло» теперь доступно бронирование нескольких номеров в одном заказе, что заметно упрощает планирование поездок большой компанией. Пользователи могут бронировать сразу несколько номеров в одном отеле на выбранные даты с нужным количеством гостей в каждом номере. Пригодится тем, кто планирует путешествовать всей семьей, с друзьями или коллегами. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

«В конце 2024 г., анализируя метрики сервиса, мы заметили, что выросло число последовательных бронирований одним пользователем нескольких номеров на одни и те же даты в одном отеле. Понятно, что такой процесс бронирования не совсем удобен — занимает много времени, есть риск, что нужные номера могут оказаться заняты другими пользователями. Поэтому мы решили проработать сценарий мультибронирования на «Отелло» и реализовать простой и удобный путь оформления заказа сразу нескольких номеров», — отметила Алина Бузинова, менеджер продукта «Отелло».

Как это работает

Бронирование на большую компанию позволяет пользователям находить отели, в которых есть нужное количество свободных номеров на выбранные даты и бронировать их в одном заказе. При этом оформить несколько номеров в одном бронировании можно как для путешествий по России, так и за границей.

Выбрать количество гостей и номеров можно сразу на этапе поиска — достаточно нажать «Добавить номер» и указать, сколько гостей будут проживать в каждом из них. Далее сервис предложит отели, в которых есть доступные номера на всю компанию. После выбора подходящего отеля остается лишь перейти к оплате заказа.

При мультибронировании доступны все возможности «Отелло» — до 99% стоимости номеров можно оплатить бонусами Спасибо или, например, оформить оплату частями. А также есть возможность применения промокодов и начисления кешбэка.

«Конечно, возможность бронировать несколько номеров — это не новинка на рынке сервисов бронирования отелей, многие реализуют этот функционал своим способом. Нам важно, чтобы «Отелло» помогал пользователям решать их задачи максимально просто и понятно. Чем комфортнее процесс бронирования, тем быстрее можно перейти к предвкушению предстоящего путешествия,» — отметила Алина Бузинова.