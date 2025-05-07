Более 23 тыс. раз горожане воспользовались сервисом онлайн-консультаций на mos.ru в I квартале 2025 года

В первом квартале 2025 г. москвичи воспользовались сервисом онлайн-консультаций на портале mos.ru более 23 тыс. раз. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2024 г., отметили в столичном Департаменте информационных технологий. Сервис позволяет жителям задать специалистам городских ведомств и центров госуслуг «Мои документы» вопросы по разным темам: от способов передачи показаний счетчиков и получения социальных выплат семьям с детьми до нюансов оформления документов и регистрации недвижимости. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«На портале mos.ru жители столицы, юридические лица и предприниматели могут узнать актуальную информацию о различных городских услугах и сервисах, задать дополнительные вопросы специалистам центров госуслуг “Мои документы” и представителям 13 ведомств. В трех из этих ведомств предусмотрена возможность личного приема в онлайн-формате. Записаться и проконсультироваться можно с любого цифрового устройства с доступом в интернет: смартфона, планшета или компьютера», – отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сейчас видеоконсультации доступны более чем по 200 различным темам. Жители могут задать вопросы о порядке оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта и других документов, получении пенсии и региональной социальной доплаты к ней. Специалисты также готовы ответить на вопросы об установке опеки и попечительства, оплате жилищно-коммунальных услуг и о других значимых услугах.

Чтобы записаться на онлайн-консультацию, необходимо на портале mos.ru перейти в каталог услуг, выбрать раздел «Документы» и открыть сервис «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате».

Определившись с типом встречи, из списка необходимо выбрать цель записи, а также удобные дату и время консультации. Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению придут в личный кабинет и на электронную почту. Пользователю останется только подключиться в нужное время. Для доступа к сервису необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.

Узнать о том, как из новостной ленты с «книгой» отзывов портал mos.ru превратился в ресурс, где сегодня представлено более 450 электронных услуг и сервисов, можно из научно-популярного фильма «Москва в “цифре”».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».