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В жилом комплексе под Владивостоком «МегаФон» усилил 4G

Жителям нового жилого комплекса в поселке Вольно-Надеждинское стало проще пользоваться видеохостингами, банковскими приложениями и государственными цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию в ЖК «Надеждинское полесье», благодаря этому улучшилось качество мобильной связи у абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В жилой комплекс входит более 10 многоэтажных домов. Высокоскоростной интернет и голосовые вызовы в сети «МегаФона» теперь доступны на всей территории крупного микрорайона, расположенного недалеко от Владивостока. Новый телеком-объект расширил территорию LTE-покрытия и обеспечил стабильное соединение как на улице, так и внутри помещений.

Чтобы абоненты могли комфортно выходить в Сеть инженеры использовали сразу несколько диапазонов частот. Средняя скорость мобильного интернета на территории микрорайона составляет 40 Мбит/с. Вместе с тем уверенный сигнал доступен и для автомобилистов на участке трассы «Уссури», по которой ежедневно тысячи пользователей направляются из пригорода во Владивосток на работу.

Аналитики оператора уточнили, что в ЖК «Надеждинское полесье» мобильный трафик вырос в полтора раза относительно первых трех месяцев прошлого года. Примерно на столько же увеличился и объем голосового общения. Дополнительная базовая станция позволила равномерно распределить нагрузку, которая особенно высокая в вечернее время. После работы жильцы заходят в онлайн-кинотеатры, смотрят стримы и ролики на видеохостингах или слушают музыку на мобильных устройствах. При этом пик голосового общения обычно приходится на утренние часы, с 10 до 11.

«Новая базовая станция позволила равномерно распределить нагрузку и обеспечить для абонентов комфортный выход в Сеть. Территория, прилегающая к Владивостоку, остается точкой роста для жилищного строительства в регионе. Наши специалисты планируют технические мероприятия, ориентируясь на растущие потребности абонентов. В этом году мы также увеличили емкость сети в коттеджных поселках «Лесное озеро», «Березовая роща», «Европейский», «Дубровский» и «Пушкинский» рядом с Владивостоком», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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