«Антиплагиат» научился полностью распознавать нейросеть

Система проверки текстов на их уникальность «Антиплагиат» научилась распознавать материалы, написанные нейросетями. Разработчикам компании удалось достичь 98% показателя точности определения текста написанным искусственным интеллектом (ИИ), что выше на 35% предыдущих показателей. Улучшенная программа была протестирована и обучена в том числе на самых популярных нейросетях, таких как deepseekV3 и GPT-4o. Об этом CNews сообщили представители компании «Антиплагиат».

Алгоритм детекции является собственной разработкой компании «Антиплагиат», созданной на основе многолетних исследований по обработке естественного языка (Natural language processing, NLP) и включен в стандартную лицензию проверки текстов на обнаружение заимствований. Улучшенный алгоритм машинно-сгенерированных текстов обучен и протестирован на большом наборе данных, что минимизирует риск ложного срабатывания.

Новый алгоритм «Антиплагиата» разработан специально для работы с академическими и научными текстами. Он обучен на уникальной выборке из коллекций, собранных компанией за 20 лет сотрудничества с университетами. Это делает его точным в выявлении ИИ-контента в дипломах и научных публикациях, где критически важна оригинальность и достоверность.

Новая, бесплатная китайская нейросеть deepseekV3 с момента ее повеления в январе 2025 г. стала самой популярной программой на основе ИИ в России, увеличив свой мобильный трафик в пять раз. Одновременно с этим американская OpenAI представила свою новую нейромодель GPT-4o.

В недавнем исследовании компании «Я – профессионал» говорится, что 85% российских студентов регулярно используют нейросети. Так, для поиска информации ИИ используют 77% студентов, для написания рефератов, эссе, курсовых и дипломных работ 43%, для создания презентаций 24% учащихся. Ранее уже были случаи, когда студенты российских вузов защищали диплом, написанный нейросетью. На данный момент, почти все национальные и федеральные университеты России используют систему распознавания уникальности текста.

92% вузов «Приоритет 2030» используют «Антиплагиат». Среди них МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и многие другие ведущие вузы страны.

«Мы надеемся, что данное обновление простимулирует авторов сосредоточиться на развитии собственных навыков письма и анализа, что, в свою очередь, поможет двигаться в рамках академической этики и обеспечит высокие стандарты российского образования. Мы уверены, в долгосрочной перспективе новый алгоритм детекции принесет гораздо больше пользы, чем быстрые, но неэтичные решения с помощью ИИ», – сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.