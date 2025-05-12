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«Контур» и ИНЭК-ИТ создали комплекс решений для детальной диагностики финансовых рисков ​

«Контур.Фокус» и ИНЭК-ИТ представили комплекс решений для автоматической оценки и мониторинга финансовой надежности бизнес-партнеров и заемщиков. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

ИНЭК-ИТроссийская ИТ-компания, которая разрабатывает информационно-аналитические программные продукты для финансово-экономического анализа, в том числе Программные комплексы серии «Аналитик», Программный модуль «ИНЭК – Анализ карточки счета 51» и Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3». Их использование позволяет оценивать и сравнивать предприятия по финансовым показателям, анализировать отчетность, детально диагностировать финансовые риски и планировать развитие на основе количественных и качественных данных.

Программные продукты ИНЭК-ИТ используют в своей работе финансисты, экономисты и аналитики кредитных организаций, государственных и муниципальных органов управления, коммерческие предприятия, лизинговые компании, арбитражные и конкурсные управляющие.

Благодаря интеграции с «Контур.Фокусом» возможности ПК серии «Аналитик», ПМ «АКС-51» и ПК «ФРМ 3.3» стали шире. К финансовому анализу добавилась оценка надежности компании по 100 показателям, которые покажут признаки банкротства, попадание в особые реестры ФНС, задолженности по уплате налогов, ухудшение финансового положения, санкционные риски и многое другое. Таким образом, на любом этапе сделки можно видеть реальное положение контрагента, уровень его благонадежности и на основе этого корректировать работу с бизнес-партнером.

Программные продукты ИНЭК-ИТ являются коробочными и не требуют интеграции во внутренние информационные системы, что упрощают их установку и настройку.

Вячеслав Варнавский, руководитель проекта ООО «ИНЭК-ИТ»: «Интеграция с «Контур.Фокусом» — это гармония многолетней экспертизы и цифровых инноваций. Программные продукты ИНЭК-ИТ сочетают три десятилетия практики в финансовом анализе с современными инструментами платформы, формируя единую экосистему для работы с данными. С ее помощью можно оперативно оценивать группы контрагентов, отслеживать динамику заемщиков, выявлять скрытые связи в деловом окружении и проводить детальную диагностику финансовых показателей. Благодаря автоматическому сопоставлению данных из открытых источников и внутренней информации, риски сводятся к минимуму. Созданное решение объединяет глубину анализа с возможностями автоматизации: мы даем пользователям инструменты, с которыми проверка контрагентов занимает всего лишь минуты. Это не просто инструмент — это новый уровень скорости, точности и комфорта для профессионалов.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «Совместное решение «Контура» и ИНЭК-ИТ позволяет выстроить всестороннюю проверку контрагентов на любом этапе сотрудничества, в том числе за счет выявления не самых очевидных метрик, которые важно учитывать при оценке рисков. Широкие возможности интеграции помогают адаптировать риск-сегментацию под специфику проверки самых разных организаций».

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