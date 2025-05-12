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М2 и «Т-Банк» стали партнерами

Экосистема недвижимости М2 и «Т-Банк» стали партнерами в части жилищного кредитования. Об этом сообщила коммерческий директор платформы Наталья Лукина.

Среди преимуществ нового сотрудничества для пользователей М2 — ускоренное принятие решения по ипотеке и упрощенная процедура оформления займа в «Т-Банке». Так, для подачи заявки достаточно данных с основного разворота паспорта — срок рассмотрения займет от 15 минут. Об этом CNews сообщили представители М2.

«Т-Банк и М2 объединяет одинаковый подход к технологичности решений, которые мы предлагаем пользователям. Буквально несколько лет назад мало кто мог предположить, что ипотечное кредитование и покупку недвижимости можно полностью перевести в онлайн не в ущерб безопасности и с соблюдением всех юридических аспектов. Однако с 2019 г. через нашу платформу прошло уже более 1,5 млн сделок в цифровом формате, и мы активно развиваемся в этом направлении. Уверены, что совместная работа с «Т-Банком» по дальнейшей цифровизации услуг на рынке недвижимости сделают покупку жилья еще более удобной, и каждый сможет жить там, где он счастлив», — сказала Наталья Лукина.

Подать заявку на жилищный кредит в «Т-Банке» теперь можно онлайн через сервис «Ипотека» от М2.

«Быстрое принятие решения, минимум документов и прозрачные условия — это то, к чему мы стремимся в работе с клиентами. Все сделки мы проводим в онлайн формате, что значительно упрощает процесс. Кроме того, для клиента это сделка под ключ без дополнительных расходов – расчеты и регистрация проводятся за счет банка. Уверены, что наша совместная работа с М2 сделает покупку жилья еще более доступной и комфортной», — отметил Александр Черных, руководитель направления по работе с партнерами сегмента «Недвижимость» в «Т-Банке».

М2 сотрудничает с 16 банками в части ипотечного кредитования. Через сервис «Ипотека» пользователи могут подать заявку сразу в несколько банков и подобрать наиболее выгодные условия, исходя из индивидуальных возможностей и пожеланий. Помимо простого и быстрого заполнения заявки на кредит, заемщик может получить скидки на процентную ставку и оперативно проконсультироваться с ипотечными специалистами на всех этапах сделки — вплоть до регистрации недвижимости в Росреестре.

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