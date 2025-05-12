На портале «Память народа» опубликованы новые документы о героях Великой Отечественной войны

Новые массивы документов и данных уже доступны на портале «Память народа». Среди них тысячи записей, в том числе, из документов о личном составе и картотеки ранений. Все новые и ранее опубликованные архивные данные теперь доступны пользователям в новой мобильной версии сайта. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Портал «Память народа» пополнился миллионами новых, ранее нигде не опубликованных документов и записей о солдатах и офицерах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Так, записи из документов о личном составе содержат информацию о военнослужащих, включая фамилии, имена, отчества, даты рождения, места службы и военные звания. Это один из главных архивных источников, с помощью которого можно восстановить биографию героев, найти данные об их службе и участии в боевых операциях. Записи о погибших включают в себя информацию о дате и месте гибели и помогут в увековечения памяти о людях, бесстрашно сражавшихся за Родину. На портале также опубликованы новые записи из картотеки ранений, которые содержат сведения о характере ранений, дате и месте их получения ранения и медицинские заключения.

Помимо публикации новых массивов документов и данных, разработчики портала «Память народа» завершили разработку полноценной мобильной версии сайта, отвечающей растущему числу пользователей, предпочитающих заходить на сайт с мобильных устройств — до 90% посетителей. При создании нового интерфейса учитывался огромный и разнообразный массив архивных документов. Разные алгоритмы и подходы пользователей к поиску информации требовали особого внимания к инструментам и функционалу. Мобильная версия была создана с учетом всех этих особенностей, обеспечив комфортный доступ к документам и информации с экрана смартфона.

Портал «Память народа» год за годом остается верен своей главной миссии – используя все современные инструменты и технологические наработки дать любому пользователю возможность шаг за шагом исследовать и установить с максимально возможными подробностями судьбу своего родственника, сражавшегося на полях Великой Отечественной войны. Используя подлинные архивные документы, изучить боевой путь, который прошел отец, дед, прадед, узнать, на какой подвиг он оказался способен и что ему довелось пережить в ходе военных действий.

На портале опубликованы новые массивы документов и данных: 2,5 млн. записей из документов о личном составе; 150 тыс. записей о потерях; 1,8 млн. карточек на раненых; 143 тыс. записей из паспортов захоронений.

Таким образом к 9 Мая 2025 г. на портал «Память народа» было загружено более 4,5 млн новых записей о судьбах участников ВОВ. Чтобы получить эти данные специалисты «Элар» оцифровали 3,9 млн страниц архивных документов.